Borràs sobre su suspensión: «El Parlament de Catalunya también practica ‘lawfare»

Cree que el independentismo está en un «territorio estéril» y pide estrategias conjuntas

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) –

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha acusado al Parlament de practicar ‘lawfare’ tras ser suspendida de su cargo como presidenta de la Cámara con la aplicación del artículo 25.4 del reglamento, que prevé la suspensión de un diputado cuando se le abra juicio oral por corrupción.

«Hay una voluntad de apartar rivales políticos a través del ‘lawfare’. Esto lo ha hecho el Estado hasta ahora, y ya no, en Catalunya innovamos. El Parlament también practica ‘lawfare’, como ha pasado en mi caso. Ya no es el Estado, ya no es un juez», ha criticado en una entrevista en TV3 de este martes recogida por Europa Press, y lo ha achacado a –textualmente– cinco años de represión, que según ella han provocado autorrepresión.

En el marco del Debate de Política General que se celebrará la próxima semana, Borràs ha pedido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que presente un proyecto que ejemplifique la voluntad de cumplir el acuerdo de investidura.

Para ello, ha avanzado que las conselleries que dependen de Junts explicarán qué iniciativas desplegarán para culminar la independencia.

Ha matizado que el Debate, que se celebrará en el Parlament entre el 28 y el 30 de septiembre, «no es que sea un límite, sino que mostrará hacia dónde se dirigirá el curso político».

DIVISIÓN EN EL INDEPENDENTISMO

Ha lamentado que el independentismo está «en un territorio estéril, que no avanza y que desmoviliza a la gente» al considerar que no hay ninguna estrategia que funcione porque no es conjunta.

«Si nos hacemos reproches entre nosotros, además de que contribuimos al desánimo y la desmovilización, si nos equivocamos de quién es el enemigo, esto no nos acerca a la independencia», ha avisado.

Así, ha insistido en que la única manera de que Catalunya alcance la independencia es que los partidos avancen «juntos», por lo que ha pedido estar por encima de las situaciones actuales para priorizar un proyecto de país.

«Sentémonos todos a poner una estrategia. Impulsar una estrategia unilateralmente no nos acerca al objetivo», ha avisado, y ha vuelto a reiterar la voluntad de Junts de –textualmente– cumplir y hacer cumplir el pacto alcanzado con ERC para formar un gobierno de coalición.

PROPUESTA ANC

Preguntada por la propuesta de la ANC de declarar la independencia en 2023, ha sostenido que «siempre es necesario acotar, ponerte un plazo».

«Aprovechar cualquier estimulo para poner en la agenda política el avanzar hacia la independencia es bienvenida», ha zanjado.