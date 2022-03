Catalunya centra el control de la pandemia en personas y entornos vulnerables

Salud quiere limitar la exposición de este colectivo a cualquier virus respiratorio, no solo el Covid-19

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha detallado que a partir del lunes solo realizarán pruebas diagnósticas a personas y ámbitos vulnerables, casos con sintomatología grave y personas con antecedentes epidemiológicos de acuerdo con el nuevo Procedimiento de actuación frente a casos de infección por SARS-CoV-2.

Así, centrarán la realización de test a mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas; centros sanitarios, sociosanitarios y residencias; casos graves de infección respiratoria que requieran ingreso hospitalario; y personas que en los últimos 14 días haya viajado a una región con una variante de preocupación del virus, ha explicado en rueda de prensa este viernes.

"Esta fase de la pandemia se centra en limitar la exposición de personas vulnerables, no solo del Covid-19 sino de cualquier otro virus respiratorio", ha destacado Cabezas, que ha explicado que dentro de pocas semanas desplegarán un sistema de vigilancia con hospitales centinela para hacer el seguimiento de la situación comunitaria, no solo de los vulnerables.

Con el nuevo procedimiento, los casos confirmados no tendrán que hacer aislamiento; sus contactos estrechos no tendrán que hacer cuarentena ni someterse a una prueba diagnóstica; no se identificarán los casos de forma activa, solo a través de autodeclaración; y en el ámbito educativo no se aplicarán actuaciones concretas.

Asimismo, el subdirector general de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública, Jacobo Mendioroz, ha remarcado que la recomendación general para un positivo de Covid-19 es permanecer en el domicilio hasta que desaparezcan los síntomas, extremar medidas de protección individual y reducir las interacciones sociales.

Este cambio en el control de la pandemia obedece a que la población está "muy inmunizada" frente al virus debido, por un lado, a la alta cobertura vacunal de la ciudadanía y, por el otro, al elevado número de contagios que se registró en la sexta ola, ha concretado Cabezas.

Además, la página web en la que hasta ahora la Conselleria de Salud volcaba diariamente las cifras de la pandemia en Catalunya pasará a actualizarse solo dos veces por semanas, los martes y los viernes.

La secretaria ha precisado que este anuncio va en línea con la actualización de la Estrategia de Vigilancia y Control frente a la COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia que se aprobó el martes pasado en la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.

ÁMBITOS VULNERABLES

A las personas con sintomatología compatible con el Covid-19 en centros sanitarios, sociosanitarios y residencias se les realizará una prueba diagnósticas los días cero y tres, se tendrán que aislar o no ir al centro en 10 días; la duración máxima de las cuarentenas será de 10 días y, en caso de ser positivos, se le harán pruebas seriadas cada 24 o 48 horas hasta que den negativo.

Las personas ingresados o usuarios de residencia que sean contactos estrechos no tendrán que hacer cuarentena pero se les hará una prueba PCR los días tres y cinco después de la exposición; mientras que los profesionales que sean contactos estrechos tendrán que hacerse una PCR los días cero, cuatro y diez postexposición.

De esta forma, los cribados se reservan a los nuevos ingresos en estos ámbitos vulnerables, a las personas que tengan que someterse a una cirugía mayor ambulatoria --en la mayoría de postoperatorios se está en contacto con personas vulnerables--, y a los trabajadores de centros residenciales: un test de antígenos cada dos semanas a profesionales vacunados y cada siete días a los no vacunados.

INCAPACIDAD TEMPORAL

Además, a partir del lunes las incapacidades temporales (IT) solo se realizarán con criterios clínicos y por las indicaciones de aislamiento en centros sanitarios, sociosanitarios y residencias.

Mendioroz ha remarcado que las pruebas de autodiagnóstico no se consideran para el diagnóstico de confirmación de infecciñon activa, tanto para aquellas personas con síntomas como para los asintomáticos.