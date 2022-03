Ciuró dice que el "parón" en el acuerdo del catalán es para perfeccionarlo y defiende el consenso

Aprueba que la CUP se sume al pacto pero les pide "aclarar qué defienden, porque ahora no se sabe exactamente"

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, ha explicado que el "parón" en el acuerdo entre PSC, ERC, Junts y comuns sobre el catalán tras el cambio de posición de Junts es para perfeccionarlo, y ha apostado por el consenso en esta proposición de ley para modificar la Ley de Política Lingüística.

En una entrevista en el diario 'Nació Digital' este sábado recogida por Europa Press, ha destacado que "la fortaleza de la lengua es que era un consenso de país, y debe seguir siendo así", y que la proposición registrada el jueves debe tener el mismo consenso, dice, que el pacto de 1998.

Ha supeditado el apoyo de Junts al pacto a que este garantice, según ella, el blindaje de la inmersión lingüística, la competencia en dos idiomas y, al menos, un tercero, y al consenso de país: "Tienen que ser los mismos que en 1998. Si alguna falla, ya no es lo mismo".

Ha considerado que las entidades lingüísticas que participaron en las negociaciones "después dijeron que no veían el pacto como positivo" porque el texto definitivo de la proposición no reflejaba, dice, lo que éstos habían entendido en las reuniones previas.

Preguntada por si la presencia de la CUP es indispensable en el pacto, ha respondido que sí porque es un partido que defiende la inmersión lingüística, aunque les ha emplazado a "aclarar qué defienden, porque ahora no se sabe exactamente".

DELITO DE SEDICIÓN Y LEY DE AMNISTÍA

Por otro lado, ha asegurado textualmente que la relación con la ministra de Justicia del Gobierno, Pilar Llop, es correcta, y que de ella espera sensibilidad, dice, para afirmar que ambas se encuentran "políticamente en las antípodas en muchas cosas".

Para la consellera, el Gobierno no cambiará su opinión sobre una eventual reforma del delito de sedición o la ley de amnistía: "Con los indultos ya se despeinaron lo suficiente, no se despeinarán más. El próximo año hay elecciones municipales, no tocarán ni una coma de nada", ha añadido.