Colau afirma no entender el «enfado» de Artadi ante el acuerdo de ERC y comuns

Colau afirma no entender el «enfado» de Artadi ante el acuerdo de...

Agradece a Maragall que facilite la aprobación de las cuentas municipales

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) –

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado este martes no entender el «enfado» de la vicepresidenta de Junts y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, ante el preacuerdo entre el Govern y los comuns que ha permitido la tramitación del proyecto de ley de los Presupuestos de la Generalitat de 2022.

«Nos hemos acostumbrado al bloqueo, a la polarización y a la falta de acuerdo. Todos se preguntan por qué hay acuerdo, pero no se preguntan por qué Artadi salió enfadada porque se había llegado a un acuerdo», ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Preguntada sobre si el preacuerdo entre Govern y comuns es un «fracaso para el independentismo», como afirmó Artadi este lunes, Colau ha dicho que los comuns siempre promoverán acuerdos de izquierdas.

«Las mayorías se pueden leer de formas distintas. ¿Por qué hablamos solo de la mayoría del 52% independentista? El tema nacional es importante, pero no es el único eje ni el único tema. Catalunya tiene una mayoría de izquierdas que tampoco se expresa en un gobierno de coalición», ha dicho.

En este sentido, Colau ha reprochado la actitud de Junts ante el acuerdo: «Lo que vi ayer en el Parlament no me parece normal. Es normal tener diferencias, pero en la Generalitat estamos acostumbrados a la deslealtad. Si no pueden gobernar juntos, que tomen las decisiones que crean convenientes».

PRESUPUESTO MUNICIPAL

Colau ha insistido en que el acuerdo debería ser lo normal para que las instituciones funcionen, y ha agradecido al líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, que haya anunciado que facilitará los presupuestos municipales.

«Le agradezco el cambio y la política también es esto. Se precipitó. Lo que era anómalo es que Maragall no estuviera de acuerdo en nada cuando los grandes acuerdos de ciudad de los últimos años se han hecho con ellos», ha añadido la alcaldesa.