Colau insta a ERC a responder «si realmente está por la labor» de regular los cruceros

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) –

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha instado a ERC a responder «si realmente está por la labor» de regular la llegada de cruceros a la capital catalana antes de mayo, cuando empieza la temporada alta.

«Junts no quiere regular, lo tengo bastante claro, pero ERC no me queda claro. Es sobre todo ERC, que tiene la Presidencia, quien nos debería responder si realmente está por la labor de regular los cruceros», ha expresado este miércoles en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.

Colau ha lamentado que no se ha producido la reunión que acordaron Ayuntamiento, Generalitat y Puerto de Barcelona para este septiembre para analizar y consensuar los datos del sector, y ha dicho que el consistorio está esperando a que la Generalitat les responda: «No sabemos qué quieren».

Para la alcaldesa, los cruceros son una «amenaza» para un modelo de turismo que ve perjudicial, por eso insiste en limitarlos, y ha alertado del efecto que tienen éstos en el distrito de Ciutat Vella, del que quiere que los barceloneses se lo sienta suyo.

LA MERCÈ

A dos días de que empiecen las fiestas de La Mercè, la primera edil ha anunciado que el alcalde de Kiev (Ucrania), Vitali Klitxkó, visitará la ciudad este sábado, un gesto que considera «muy simbólico» y con el que quiere aprovechar para reivindicar la paz.

Kiev será la ciudad invitada para La Mercè 2023 y Colau ha explicado que el alcalde de Roma –la ciudad invitada este año–, Roberto Gualtieri, no podrá visitar la capital catalana por la celebración de elecciones este domingo en la capital italiana.

Sobre otra cuestión que afecta a las fiestas de La Mercè, la huelga de buses de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Colau ha dicho que confía en que «se desencalle», ha asegurado que la voluntad es que se resuelva por todas partes y ha recordado que el Metro funcionará con normalidad.

ELECCIONES MUNICIPALES

Sobre las elecciones municipales de 2023 y la posibilidad de que el exalcalde Xavier Trias se presente como candidato de Junts, ha insistido en que «más allá de candidatos, la campaña debe ir por qué modelo de Barcelona» se quiere.

Asimismo, ha destacado la veteranía y experiencia de Trias, «un rival que se tiene que tratar con respeto», y ha pedido que no sea una campaña anticolauismo –ha dicho– y que se aborden cuestiones relacionadas con Barcelona y proyectos de futuro.

Por otro lado, preguntada por su petición al Gobierno de congelar el precio de los alquileres, ha explicado que le trasladó esta cuestión a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el pasado viernes coincidiendo con su visita a Barcelona por la presentación de la nueva estación de Sants y que ésta le respondió que estaban estudiando medidas.