Colau, tras la polémica del concierto en los balcones: «Me sabe muy mal»

Se pone a disposición para hablar con los grupos que han rechazado participar

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) –

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho que espera que siga en marcha el concierto desde los balcones de la ciudad producido por El Terrat y Mediapro previsto para el 9 de mayo con la participación de una veintena de artistas, pero que lamenta la polémica: «Me sabe muy mal».

«Entiendo que en una crisis como esta se piense que 200.000 euros son mucho dinero», ha declarado Colau en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press este sábado, después de que siete de los grupos y cantantes que tenían que participar hayan rechazado hacerlo por considerar que el coste que se invertirá desde la administración pública es demasiado elevado.

Precisamente tras las bajas, el Ayuntamiento ha anunciado este mismo sábado que finalmente no invertirá la mencionada cifra para el concierto, y que serán los productores los que asumirán la totalidad coste, a lo que la alcaldesa ha dicho que no depende del Ayuntamiento que se acabe celebrando o no: «Espero que sí, pero dependerá de la gente que lo ha hecho posible».

Ha pedido disculpas por si hay alguna cosa que se ha explicado mal desde el consistorio, ha insistido en que es una iniciativa colectiva para homenajear a la gente de Barcelona, y ha dado las gracias a los organizadores: «Agradezco que cuando esto pareció un problema, El Terrat y Mediapro, rápidamente dijeron que lo asumirían ellos para que no hubiera ni un euro público».

«Somos muy conscientes de que la gente de la cultura lo pasa muy mal», ha insistido la alcaldesa, y ha dicho que es consciente de que las administraciones tienen que hacer políticas culturales de apoyo, pero que esto no substituye ni se contradice con un acto puntual como es el concierto desde los balcones.

HABLAR CON LOS ARTISTAS

«Agradezco la implicación de El Terrat, que en pocos días ha hecho una cosa increíble», ha agregado la primera edil barcelonesa, y se ha ofrecido para dar cualquier explicación necesaria a los grupos que han anunciado su negativa a participar.

Preguntada explícitamente por si va a llamar a los grupos que han decido no participar para que lo hagan, ha dicho que hay que respetar que quien lleva la producción y contacto con los artistas es El Terrat, pero que se pone a disposición para hablar con ellos.

Con todo, ha matizado que, ante un concierto de estas características, no le parece una cifra muy elevada la que iba a invertir el Ayuntamiento, pero que entiende que ante la crisis sanitaria cualquier gasto que no sea para mascarillas y ayudas sociales sea superfluo: «200.000 euros no me parecería mucho».