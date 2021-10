Costa sale del TSJC tras su comparecencia investigado por presunta desobediencia

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) –

El exvicepresidente del Parlament Josep Costa ha salido del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre las 14.50 horas de este miércoles, después de comparecer como investigado por presunta desobediencia cuando formaba parte de la Mesa de la Cámara.

Costa ha salido del edificio unos 20 minutos de la hora de su citación ante la jueza instructora, que estaba prevista para las 14.30 horas de este mismo miércoles.

Los Mossos le han detenido esta mañana para llevarle ante la jueza después de que no se presentó a su citación el 15 de septiembre, cuando dijo que no asistía porque no reconocía la «autoridad» del tribunal.