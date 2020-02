El Govern no cree que el MWC se cancele y trabaja para que se haga con normalidad

Torra llama a Hoffman (GSMA) para trasladarle la coordinación entre las diferentes administraciones

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) –

El Govern ha sostenido que no cree que la edición de este año del Mobile World Congress (MWC) se cancele por el brote de coronavirus, y ha defendido que trabaja para que se desarrolle con normalidad en «coordinación absoluta» con el resto de administraciones, como el Ayuntamiento de Barcelona, el Gobierno, Fira de Barcelona y la GSMA.

Lo ha dicho en rueda de prensa este lunes el conseller de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, en la que ha valorado el anuncio de no asistir al congreso de empresas como Ericsson, Sony y NTT Docomo, entre otras.

Puigneró ha defendido que no hay ningún elemento que haga pensar que se anulará el congreso internacional previsto del 24 al 27 de febrero en Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y ha asegurado que harán todo para que sea «el mejor Mobile posible».

Ha expuesto que las diferentes administraciones trabajan para organizarlo en las mejores condiciones posibles y que, en el caso de que sea necesario, se pueda prevenir, detectar y actuar si se ha llegado a contagiar el virus: «Estamos preparados».

El conseller ha resaltado que en Catalunya hay cero casos de coronavirus y ha querido lanzar un mensaje de calma y responsabilidad a la ciudadanía: «Lo que no podemos permitir es que se nos inocule el virus del miedo».

Asimismo, ha indicado que tan solo una «cifra pequeña» de empresas ha dicho que no asistirá al MWC, aunque ha reconocido su importancia para el sector tecnológico, y ha puesto en valor que está previsto que sí que vengan unas 2.400, provenientes de 200 países.

No obstante, Puigneró ha reconocido que no se puede descartar que vaya aumentado el número de compañías que anulen su presencia en el Mobile con los días o que las delegaciones de las que sí que vengan sean más reducidas, pero ha preferido no entrar a valorarlo hasta que no acabe el salón: «No es lo que toca».

TORRA LLAMA A HOFFMAN

Puigneró ha explicado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha llamado este lunes al consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, para trasladarle la coordinación que hay entre las diferentes administraciones y de que se está trabajando para que todo salga bien.

Ha expuesto que Hoffman les ha trasladado «su agradecimiento» por cómo está gestionando la situación el Govern, y ha señalado que las diferentes instituciones implicadas se irán reuniendo diariamente hasta, como mínimo, que llegue el MWC para ir analizando cómo se va desarrollando todo.

«Nosotros, cada año, estamos preparados para el Mobile», ha subrayado el conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, y ha recordado que hace tres años el foco estaba en que el salón fuera seguro después de los atentados en Barcelona.