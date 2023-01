El Govern sobre su propuesta para la B-40: «Esta semana se debe saber si blanco o negro»

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja – EUROPA PRESS

No descarta llevar las cuentas al Consell Executiu sin el apoyo del PSC y Junts si no hay acuerdo

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha pedido este martes al PSC poner en valor la propuesta de la Generalitat de estudiar el proyecto de la Ronda Nord en la B-40 en el Vallès (Barcelona) para desbloquear los Presupuestos: «Esta semana se debe saber si blanco o negro».

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que ha resaltado que la propuesta del Govern es «un gesto decisivo que debe servir para desbloquear la negociación, que parece enquistada».

Ha explicado que solo hacen esta propuesta para complacer a los socialistas, ya que la Ronda Nord «no es el modelo propio» que defiende el Govern.

«Es el momento de poner fin a estas negociaciones y materializar los acuerdos. De lo contrario, se demostrará los que tenían voluntad real de aprobar los Presupuestos», aunque ha rechazado poner una fecha límite a la negociación.

Plaja ha avanzado que este jueves será un día «determinante» para el acuerdo, ya que es cuando el Parlament se pronunciará sobre dos proyectos que los socialistas han situado como condición para apoyar las cuentas: la B-40 y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona.

Ha recordado que el Govern ya ha llegado a muchos acuerdos y ha acercado posiciones con el PSC en distintos ámbitos: «Se han hecho gestos, concesiones y cesiones. Por nosotros no será».

El Govern ha programado nuevas reuniones esta martes por la tarde con PSC y Junts para tratar de desbloquear las cuentas.

JULI FERNÁNDEZ

Preguntada por si dimitirá el conseller de Territorio de la Generalitat, Juli Fernàndez, si se alcanza un acuerdo con los socialistas por la B-40, Plaja lo ha descartado.

La apuesta de Fernàndez para conectar Sabadell y Terrassa (Barcelona) no pasaría por la B-40, sino por hacerlo a través de la N-150 siguiendo el plan de movilidad del Vallès y dando énfasis a las conexiones ferroviarias.

Sobre la posibilidad de llevar los Presupuestos al Consell Executiu si no se alcanza un acuerdo con PSC o Junts, Plaja ha dicho que ahora no ya no lo descartan.

«Los días pasan y las semanas se acaban. No descartamos llevar los Presupuestos al Govern sin el apoyo de PSC y Junts, aunque no es la opción prioritaria», ha afirmado.

