El Parlament vota este lunes si sigue la tramitación de las cuentas, con la negociación encallada

El Govern negocia con los comuns, pese a las reticencias de Junts a pactar con los de Albiach

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) –

El pleno del Parlament votará este lunes las enmiendas a la totalidad presentadas contra el proyecto de Presupuestos del Govern de Pere Aragonès, sin que aún esté claro si alguno de los grupos de la oposición retirará su enmienda o se abstendrá para permitir la tramitación de las cuentas.

El proyecto de Presupuestos llega a esta primera votación con enmiendas a la totalidad presentadas por todos los grupos parlamentarios de la oposición: el PSC-Units, Vox, CUP, comuns, Cs y PP, que tienen hasta las 10.30 de este mismo lunes para poder retirarlas.

Desde el primer momento, el socio prioritario del Govern había sido la CUP, que ya había avisado de que para aprobar las cuentas hacía falta un giro a la izquierda del Ejecutivo catalán y que se cumpliese el pacto de investidura con ERC, y finalmente la militancia decidió que los ‘cupaires’ presentasen una enmienda a la totalidad, pese a seguir con las negociaciones.

Estas conversaciones no dieron sus frutos, pues el sábado se reunió la Coordinadora Oberta Parlamentària (COP) de la CUP, que decidió mantener la enmienda a la totalidad a las cuentas y no posibilitar su tramitación el lunes.

CONVERSACIONES CON LOS COMUNS, SIN JUNTS

Mientras tanto, el Govern también abrió negociaciones con los comuns –desde el miércoles pasado– para intentar desencallar las cuentas, algo que fue visto con recelo por algunas voces de Junts, que afirmaron que asistían a las reuniones a «supervisar» las negociaciones.

Tras la negativa de la CUP a tramitar las cuentas y el rechazo constante del Govern a abrir la negociación con el PSC, al Ejecutivo de Aragonès solo le quedaba una vía: intentar llegar a una acuerdo a contrarreloj con los comuns.

Sin embargo, de la última reunión entre el Govern y los comuns, celebrada este domingo a las 16.30 horas y sin representantes de Junts, no ha salido un acuerdo, aunque se han emplazado a seguir hablando.

Este encuentro ha evidenciado las diferencias entre los socios del Ejecutivo: por un lado ERC, que ha hecho una valoración positiva y cree que ha sido productivo; y por otro Junts, ausente en la reunión, que considera que este encuentro ha sido meramente político y ha criticado que los de Jéssica Albiach busquen un «intercambio» para aprobar las cuentas del Ayuntamiento de Barcelona.

Por otro lado, la percepción de los de Jéssica Albiach es que la negociación no avanza, y tienen la sensación de no saber si están negociando con el Govern o solo con la parte de ERC, por lo que desconfían y no saben si la negociación es «fiable».

A pocas horas para que expire el plazo para retirar las enmiendas y que se celebre el debate a la totalidad, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocado este lunes a las 8.30 horas un Consell Executiu donde los socios de Govern analizarán la situación.

EL RECORRIDO DE LAS CUENTAS

El proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2022 incluye un gasto total de 38.139 millones de euros, lo que supone un incremento de 5.618 (17,3%) respecto a las últimas cuentas aprobadas de 2020, mientras que la previsión de ingresos no financieros y no finalistas es de 27.256 millones de euros, 394 más (1,5%).

El conseller de Ecomomía y Hacienda, Jaume Giró, llevó las cuentas al Parlament tras aprobarlas el Consell Executiu del 9 de noviembre, y lo mismo hizo unos días después con la conocida como ley de acompañamiento, con la previsión de celebrar el debate a la totalidad este lunes y que el debate final de las cuentas fuese hacia el 23 de diciembre.

La sesión plenaria de este lunes comenzará a las 14 horas, y será el conseller de Economía, Jaume Giró (Junts), el primero en intervenir sin límite de tiempo para exponer las grandes cifras de los Presupuestos.

Después, todos los grupos de la oposición tendrán 30 minutos cada uno para defender los motivos por los que han presentado enmiendas a la totalidad, y ERC y Junts –grupos que forman el Govern– tendrán otros 30 minutos cada uno para responder a las enmiendas, tiempo que puede incrementarse en 15 minutos más por cada enmienda adicional presentada.

Después de este turno de réplica, los grupos de la oposición tendrán cinco minutos para responder, y los miembros del Govern podrán intervenir siempre que lo soliciten, hecho que hará que se abra un nuevo turno de réplica de los grupos.

LA VOTACIÓN DE LAS ENMIENDAS

Cuando acabe el debate, el pleno votará las enmiendas a la totalidad conjuntamente, tras lo que hay dos opciones: si se aprueban, el proyecto de Presupuestos queda rechazado y se devolvería al Govern, y si se rechazan las enmiendas, las cuentas seguirán su tramitación parlamentaria en comisión.

Además, si las cuentas pasan esta primera fase parlamentaria, se darán por fijadas la previsión de ingresos y el gasto global máximo que resulte del proyecto presentado, así como la distribución de estos por secciones.

Después de esta votación, se abrirá el debate sobre la conocida como ley de acompañamiento de los Presupuestos, que comenzará con una intervención de Giró –de nuevo sin límite–, seguida de la respuesta de los grupos –15 minutos cada uno–, y después se votarán las enmiendas.

Si las cuentas no pasan esta primera fase, la Cámara catalana devolverá al Ejecutivo catalán su proyecto de ley de Presupuestos, lo que podría suponer tener que prorrogar los anteriores Presupuestos, que fueron aprobados en 2020 justo antes del estallido de la pandemia.