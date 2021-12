ERC tacha de «improvisada y mágica» la propuesta de Borràs sobre la escuela de Canet (Barcelona)

Defiende blindar la inmersión con consenso y pide no «cargarse» la autonomía de los centros

BARCELONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) –

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha tachado este lunes de «improvisada y mágica» la propuesta de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, asuma la dirección del centro Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) para defender el modelo de inmersión lingüística.

En rueda de prensa, ha defendido que la inmersión se debe proteger con consenso y unidad y ha sostenido que «esto no va de soluciones improvisadas y mágicas, ni de querer cargarse la autonomía de los centros, sino de la máxima voluntad política para defender la lengua» y de generar los máximos consensos sobre esta cuestión.

Vilalta ha cuestionado si la propuesta es de Junts o de Borràs a «título individual» y ha confiado en que el Govern encontrará la mejor respuesta para garantizar la inmersión lingüística en las escuelas catalanas.

Así, ha señalado que, además del Consell Executiu de este martes en el que cree que el Govern seguirá debatiendo sobre este asunto, este jueves habrá una cumbre de la Generalitat con entidades educativas para «regenerar» el consenso sobre la inmersión.

«Esto es lo que nos hace fuertes. Rehacer, regenerar y actualizar los consensos de país que blindan la inmersión lingüística, que es la mejor manera de garantizar la cohesión en nuestro país más allá del aprendizaje de nuestras lenguas», ha destacado.

Además, ha reivindicado que ERC trabaja para defender la lengua desde todos los ámbitos, como la ley audiovisual que está negociando con el Gobierno y desde el Govern, aunque ha lamentado a veces se encuentran «muy solos».

Preguntada por las declaraciones del vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, que dijo que la estabilidad del Govern está en riesgo, ha contestado que «la estabilidad del Govern se consigue con lealtad» y ha erigido a ERC como el socio más fiable del Ejecutivo catalán.

AUSENCIA DEL PSC

Vilalta ha llamado a movilizarse el sábado en la manifestación convocada por Somescola en Barcelona en defensa de la inmersión lingüística y ha criticado que el PSC no asista: «Lo que querríamos es que el PSC no saltase de este consenso, no abandonara el consenso de la escuela catalana y la inmersión lingüística».

En este sentido, ha avisado de que, según ella, habrá muchos votantes socialistas que irán a la manifestación porque «esto no va de unas siglas, va de defender una lengua» y la inmersión lingüística.