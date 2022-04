Gala Pin (BComú) aborda las "incomodidades" de su paso por el Ayuntamiento de Barcelona en un libro

'¿Qué pinto aquí? Un affaire institucional' (Icaria Editorial) recoge relatos y reflexiones de su etapa como concejal

BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exconcejal en el Ayuntamiento de Barcelona, Gala Pin (BComú), recoge historias escritas durante su paso por la institución entre 2015 y 2019 en un libro "que no esconde las complejidades, las contradicciones, ni las incomodidades; tampoco olvida el objetivo, el para qué la autora entró en 'política".

'¿Qué pinto aquí? Un affaire institucional' (Icaria Editorial) relata su paso por el cargo de concejal de Participación y del distrito de Ciutat Vella durante el primer mandato de Ada Colau como alcaldesa, desde 2015 hasta su dimisión en 2019, a pocas semanas de las elecciones municipales.

A través de sus relatos, la exconcejal repasa tanto su vivencia de los atentados en La Rambla y el referéndum del 1-O, como experiencias personales, como el desahucio de su vecino, la negociación de planes urbanísticos y el abordaje del fenómeno de los narcopisos, entre otros.

En una entrevista con Europa Press, Pin ha argumentado el concepto de los sujetos legítimos o no legítimos para la institución, en función de si estos tienen "capacidad de incidencia en las políticas públicas sin haber pasado por las urnas y en base a sus intereses particulares", un fenómeno que requiere, según ella, respuestas complejas.

Para Pin, es relevante que desde el Gobierno municipal se haga un ejercicio de redistribución del poder simbólico de la ciudad, sobre todo desde el papel de la representación política y a favor de lo que cada representante considere que es el interés general, y toma por ejemplo las negociaciones para el nuevo CAP Raval Nord.

La exconcejal ha explicado que, en las negociaciones para decidir entre la renovación del centro sanitario o la ampliación del Macba, ella tenía que defender su posición, contraria a la de 17 personas que le miraban "con cierto desdén", y ha valorado que el movimiento vecinal contribuyó a que ella no perdiera de vista a quien estaba representando.

En este sentido, asegura que sigue considerando crucial el activismo tras su paso por la institución, y cree que los equilibrios de poder en el Ayuntamiento dependen también de los que hay fuera de él: "Cuando hay problemas complejos, necesitas distintos niveles de respuesta".

ACTIVISMO Y MOVILIZACIÓN

Sobre la capacidad de movilización de la sociedad civil, la también activista Gala Pin cree que tanto la esperanza de que se puedan conseguir cosas como la capacidad de transmitir "las pequeñas victorias" son factores que contribuyen a ello, mientras que la sensación de impotencia desmoviliza.

Quien fue responsable de Ciutat Vella valora en el libro el papel de la Guardia Urbana en el distrito, y narra cómo se acercó al cuerpo policial para conocer su funcionamiento hasta el punto de acompañarles en patrullas nocturnas: "Los pobres solo tienen la 'poli', y hay que pensarla desde ahí", reflexiona.

DINÁMICAS DE PARTIDO

También critica algunas dinámicas de la política, como cuando "a menudo el partido se convierte en un fin en sí mismo, y tendría que ser una herramienta para transformar la realidad", en referencia al cálculo electoral continuo, o a generar desgaste al gobierno, en sus palabras.

"La ciudadanía no es tonta, no es idiota, no hace falta que les mandemos mensajes súper masticados para que cale solo una idea", ha apuntado Pin, quien ha defendido la necesidad de que los partidos encuentren mecanismos para que no haya un autoconfinamiento en sus lógicas internas y no pierdan de vista para quién están ahí.

Actualmente, la exconcejal trabaja en proyectos de tecnología, inteligencia artificial y derechos humanos, y preguntada por los compañeros de partido que siguen en el Gobierno municipal, cree que necesitan pocos consejos, pero sí apunta a dos ideas: "Tener equipos que sean mejores que tú. (...) Y la otra, sabiendo que la gestión es una cosa muy densa, muy complicada, con muchos sinsabores, es importante tener algo que te haga ilusión y en constructivo".