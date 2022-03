Iceta no ve "necesaria" una consulta sobre la candidatura de los JJ.OO. de Invierno

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Educación y Deportes, Miquel Iceta, ha considerado este viernes que no ve "necesaria" una consulta sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno Pirineos-Barcelona 2030 como tiene prevista la Generalitat.

En declaraciones a Ser Catalunya recogidas por Europa Press, ha afirmado que se debe escuchar al territorio, y ha dicho haber recibido mensajes de alcaldes del Pirineo que muestran que "vibra muy a favor" de los JJ.OO.

Ha cuestionado si esta consulta se realiza para "justificar que se toma una decisión de la que uno no está plenamente convencido, y ha preguntado si para los JJ.OO. de Barcelona'92 se hizo alguna consulta.

"Me parece que no es ni mucho menos necesaria y que puede ser un obstáculo, porque a qué municipio consultas y a cuál no, por qué motivos, si se tienen que hacer cosas en Barcelona ¿no se preguntará?. La política está para resolver problemas, tomar decisiones e interpretar bien los deseos ciudadanos. En este sentido, la consulta me parece absolutamente sobrera", ha dicho.

Iceta ha dicho que en sus visitas a los últimos JJ.OO. celebrados ha visto un "ambiente favorable" a la candidatura, al ser la única que no ha celebrado unos juegos de invierno y el atractivo de Barcelona, entre otros aspectos.

El ministro ha dicho que es necesaria "profesionalidad en la preparación de la candidatura y unidad institucional" y demostrar ser capaces de organizar un evento de estas características y evidenciar que se quiere hacer.