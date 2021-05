Illa (PSC) avala los indultos por estar dentro del Estado de derecho y porque «ayudan al reencuentro»

Asegura sobre los independentistas presos: «No se creen ni ellos que lo volverán a hacer»

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) –

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha defendido este jueves sobre los indultos a los dirigentes independentistas encarcelados: «Todo lo que dentro del Estado de derecho ayude al reencuentro, me parece muy oportuno».

«La gran lección es que, fuera del Estado de derecho, nada sirve para nada más que para deteriorar la convivencia y generar un lío competencial y jurídico que genera caos», ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Sobre el informe del Tribunal Supremo (TS) contrario a los indultos, ha admitido que no le ha sorprendido, y ha recordado que es preceptivo pero no vinculante, ya que la decisión corresponde al Consejo de Ministros y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Tengo plena confianza en la decisión que se tome».

«Por eso son muy importantes los criterios con los que se tome esta decisión, que no son encuestas, no son coyunturas, no son necesidades puntuales, sino convicciones», ha dicho Illa, después de que Sánchez apostara por buscar la concordia y no la venganza.

Preguntado por si la decisión sobre los indultos es política, ha sostenido: «Es política, si se quiere decir, en el sentido amplio y más noble de la palabra. El de calibrar en base a las convicciones y los valores constitucionales».

Sobre los dirigentes independentistas presos, ha dicho: «No se lo creen ni ellos que lo volverán a hacer. La sentencia de inhabilitación de Quim Torra se ha cumplido. Al menos desde el Gobierno del presidente Sánchez no ha habido ninguna vulneración del Estado de derecho», y ha dicho que no le gustan los conceptos de victoria y derrota, pero que se deben mirar los últimos años.

LÍDER DE LA OPOSICIÓN

Illa ha explicado que este jueves firmó una carta para la presidenta del Parlament, Laura Borràs, diciendo que es el líder del primer grupo de la oposición, por lo que quiere los recursos correspondientes como jefe de la oposición: «Quiero los recursos que el Parlament pondrá a mi disposición para hacer mi trabajo».

Preguntado por si el PSOE le sacrificó para que los republicanos sigan apoyando al Gobierno de Sánchez, se ha cuestionado: «¿Alguien piensa que ERC plantea desaprovechar un Gobierno socialista y de Unidas Podemos que abre la puerta al diálogo, que hace políticas de izquierdas y defiende una España diversa y plural?».