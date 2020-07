Joan Canadell se abre a colaborar en el partido de Puigdemont aunque no se ve encabezando la lista

Ve en el PDeCAT ganas de ganar cuota política pero advierte: «Lo primero es el país»

BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) –

El presidente de la Cámara de Barcelona, Joan Canadell, ha afirmado que no se ve encabezando la candidatura que elabore el nuevo partido del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, pero sí se abre a ayudar al espacio, ahora o más adelante, o en una lista transversal y unitaria.

En una entrevista de Europa Press, ha dicho que acabará entrando en política, pero de forma gradual, y asegura que no tiene prisa: «Entrar desde arriba de todo creo que no es la medida».

«Puedo estar en el Parlament, aprender cómo va la política, volverme más político y, a lo mejor, algún día doy el paso definitivo para liderar el país, si la gente lo quiere. Pero esto no lo veo a corto plazo de ninguna manera», ha recalcado.

Por eso, tras constatar que no es político ni tiene vocación política, precisa que no se ve encabezando la lista de este espacio, «pero esto no significa que no pueda ayudar a un espacio, o a una lista transversal o a una lista unitaria».

Al preguntársele si a corto plazo se plantea estar en una lista, ha respondido que «es una posibilidad», aunque debe haber un clima y unos objetivos que ahora no ve.

Canadell ve posible dar un paso adelante si puede contribuir a avanzar hacia la independencia desde su conocimiento económico y empresarial, siempre que haya una situación excepcional, «pero una cosa es hacerlo la semana que viene y otra dentro de tres años».

«Y otra cosa es hacerlo liderando un espacio o colaborando en un espacio. Creo mucho en los equipos», y ha reiterado que su voluntad es acabar su mandato al frente de la Cambra de Barcelona y como presidente del Consell de Cambres de Catalunya.

Sobre en qué debería traducirse la situación excepcional que reclama para dar un paso adelante, ha contestado que una posibilidad sería que se hiciera una lista unitaria del independentismo.

CANDIDATURA INDEPENDENTISTA Y UNIDAD

«Si hubiera un espacio unitario, o una hoja de ruta unitaria y todos fueran a la una, a lo mejor sí. Tampoco lo cierro todo a esto, pero debe ir en esta línea», ha concretado Canadell, que lamenta que no sea posible una sola candidatura independentista.

Sobre que el espacio de JxCat pueda presentarse por separado a las elecciones ante la falta de acuerdo con el PDeCAT, considera que no es una buena noticia pero cree que el partido que preside David Bonvehí quiere «aprovechar para ganar cuota política».

«En este momento, lo primero es el país. Si la causa de la división es porque alguien quiere pensar más en cuotas o sillas, y no en país, se equivocan», ha advertido.

REUNIÓN CON PALUZIE

Canadell ha negado que impulsara una candidatura alternativa a Elisenda Paluzie para liderar la ANC, y ha dicho que tiene una reunión pendiente con ella –recién reelegida presidenta de la entidad–, pero sí ha afirmado que hubiera preferido un cambio al frente de la ANC.

En su opinión, durante el primer mandato de Paluzie la ANC no presionó a los partidos para impedir que se dividieran, y cree que debe intentar explicarles que separados «tienen más cosas que perder que cosas que ganar».

EMPUJAR A LOS PARTIDOS

Por eso, cree que se debe ejercer una fuerte presión a los partidos, hablarles claro y «amenazar» con revelar los que no están dispuestos a tirar adelante con el proyecto independentista.

«Tiene que haber un trabajo por detrás que nadie debe saber, pero estás condicionando a los partidos para que hagan lo que deben hacer. Si lo hacen, perfecto; si no lo hacen, tienes que denunciar que lo has intentado pero no han querido hacerlo», ha defendido.

Sobre si ve algún partido dispuesto a culminar el mandato del 1-O, Canadell constata que el proyecto nuevo de Puigdemont «parece que va en esta línea», pero también ha argumentado que esto sólo puede hacerse si se dispone de 70 o más diputados en el Parlament.