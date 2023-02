Junts cierra filas con Borràs y cuestiona que no vayan ERC y CUP: «Que cada uno actúe en conciencia»

Junts cierra filas con Borràs y cuestiona que no vayan ERC y...

Rius reclama presunción de inocencia para la presidenta de Junts y confía en que la absuelvan

BARCELONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) –

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha manifestado este jueves que cierran filas con la presidenta del partido y presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, el día antes de que empiece su juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por presuntas irregularidades en contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), y ha cuestionado que no la acompañe ERC y CUP.

«Nosotros siempre hemos sido muy solidarios con los casos que ha habido de persecución política. Que cada uno actúe en conciencia», ha destacado en declaraciones en los pasillos de la Cámara, donde ha asegurado que desconoce el detalle de las personas que acompañarán a Borràs por parte de Junts, pero lo harán buena parte de la dirección y del grupo parlamentario.

Según Rius, si Borràs no fuera independentista no tendría lugar este juicio, por lo que considera que es «un caso claro de persecución política» y que no tendrá un juicio justo, ha dicho.

Pese a todo, ha reclamado presunción de inocencia para la presidenta del partido y ha confiado en que la absuelvan.

CONSECUENCIAS

Aunque ha apuntado que no quiere avanzar pantallas, en caso de sentencia absolutorio, Rius ha recalcado que Borràs debería recuperar los derechos inherentes a su cargo de presidenta del Parlament, ahora suspendida.

Al preguntársele si debe mantener la presidencia de Junts si la condenan, ha insistido en que confían en que la absuelvan y no ha querido entrar «en ningún otro escenario que no sea éste».

«Lo que venga después se hablará a nivel de partido, con la presidenta. Pero en este momento tiene todo el apoyo para afrontar este juicio con todas las garantías posibles», ha sostenido