JxCat no descarta agotar el mandato y rechaza convocar elecciones antes del fallo del TS

JxCat no descarta agotar el mandato y rechaza convocar elecciones antes del...

Apuesta por reeditar el pacto con ERC ante el riesgo de un nuevo tripartito

BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) –

La vicepresidenta de JxCat y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, no ha descartado que el Govern agote la legislatura porque siguen «todos los escenarios abiertos», y no cree que deba haber elecciones antes de que el Tribunal Supremo (TS) ratifique o no la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, el 17 de septiembre.

En una entrevista de Europa Press, ha asegurado que en absoluto es impensable agotar el mandato: «La legislatura no acaba hasta dentro de poco más de un año, y todos los escenarios los mantenemos abiertos, siempre; entre otras cosas, porque las situaciones cambian muy rápido», y más con la pandemia del coronavirus.

Así, ha dejado claro que no se tomarán decisiones anticipadas según lo que pueda pasar con Torra, en alusión al pronunciamiento del TS, al que ha acusado de protagonizar así «una nueva injerencia de la justicia española en la política catalana», algo que cree que también pasó con el expresidente Carles Puigdemont.

Según Artadi, Torra no gusta e incomoda al Estado, y por ello cree que lo inhabilitarán, abriéndose así las opciones reglamentarias que hay sobre la mesa, «a no ser que el Gobierno decida aplicar un nuevo 155 en Catalunya; todo es posible pero no parece que vayan por aquí».

Al preguntársele si las elecciones deben convocarse antes de que el Supremo se pronuncie, ha recalcado que no, y considera una falacia pedir que marquen el calendario electoral cuando «la justicia española ya ha interferido» en la legislatura de Torra.

«No podemos vivir en la fantasía de que si Torra convoca ahora no estará condicionado. Es evidente que lo estará», ha apuntado Artadi, que ha recordado que la potestad de convocar elecciones es del presidente catalán.

Por ello, ha pedido que se respete esta potestad porque, al margen de que pueda haber «muchas opiniones» al respecto –en alusión a ERC–, defiende que la única que importa es la de Torra.

PACTO CON FUERZAS INDEPENDENTISTAS

Una vez se celebren las elecciones, Artadi no ha descartado que pueda reeditarse un nuevo tripartito en Catalunya, por lo que ha llamado a JxCat a lograr el mejor resultado posible «para evitar cualquier combinación electoral» que no pase por la suma del independentismo.

La vicepresidenta de JxCat ha constatado que la estrategia del partido pasa por un pacto «solo con las fuerzas independentistas», y en consecuencia por reeditar el acuerdo con ERC, destacando que rechazan desde hace tiempo cualquier ambigüedad en este aspecto.

«Iremos a tener la máxima fuerza dentro del independentismo y del arco parlamentario. Queremos situarnos al frente para poder marcar mejor momentos en que puede que haya habido discrepancias, y para evitar posibles coaliciones o acuerdos que no pasen por JxCat», ha argumentado.

Sobre si teme la fuerza que pueda tener un frente electoral contrario a la independencia, integrado por Cs, PP y PSC, Artadi ha recordado que son los tres partidos que hicieron posible el 155: «Es el tripartito del 155».

«Si quieren aliarse de nuevo porque creen que es la única manera de ganar a Carles Puigdemont, adelante. No tenemos miedo a las urnas, estamos convencidos de que haremos un gran resultado», ha vaticinado.

También cree que una candidatura de Cs, PP y PSC clarificaría las posiciones de todos los partidos, y no le extrañaría que se pusieran de acuerdo, porque «ya votan cosas trascendentes de la política catalana conjuntamente».