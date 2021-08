Laura Borràs: el Govern tiene el «deber» de negociar la independencia en la mesa de diálogo

Augura que «hará falta mucho menos de dos años» para ver si la mesa tiene sentido

BARCELONA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) –

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha sostenido este jueves que el Govern de la Generalitat tiene el «deber» de negociar la independencia frente al Estado en el marco de la mesa de diálogo y ha avisado de que solo tendrá sentido si en ella se tratan la amnistía y el derecho de autodeterminación.

En una conferencia en la 53 Universitat Catalana d’Estiu (UCE) en Prada de Conflent (Francia) junto al expresidente de la Generalitat Quim Torra, retransmitida también telemáticamente, Borràs ha dicho que un Govern independentista «tiene el derecho de negociar infraestructuras y competencias, faltaría más, pero tiene el deber de negociar cómo se avanza hacia la independencia».

Ademàs, ha recordado que el presidente Pere Aragonès dijo en su discurso de investidura que el Ejecutivo catalán está comprometido a culminar la secesión.

MESA «DE NEGOCIACIÓN»

Laura Borràs ha reiterado su «escepticismo» con esta mesa y ha afirmado también que está mal nombrada, ya que debería ser de negociación, no de diálogo.

«Es evidente que Catalunya debe negociar con el Estado, pero el Estado cree que será suficiente con un simulacro de diálogo para dejar el proceso independentista definitivamente atrás», ha advertido.

Borràs, que fue cabeza de lista de Junts a las elecciones catalanas, ha añadido que las reivindicaciones sobre temas autonómicos «tienen otros marcos, otras instancias, donde pueden ser tratadas y resueltas».

Además, ha augurado que «hará falta mucho menos de dos años para ver si la mesa de negociación tiene sentido, porque solo tendrá sentido si se tratan los temas que tocan: la amnistía y el derecho a la autodeterminación. Si estas cuestiones no entran ni en el orden del día con la excusa de que no caben en la Constitución, llegaremos pronto al cabo de la calle».

«La velocidad diésel que el presidente Sánchez ha impuesto y los mensajes previos que se van emitiendo desde Madrid no invitan, ciertamente, al optimismo, porque el presidente español parece más preocupado en garantizarse una nueva victoria electoral que en resolver la situación catalana», y ha acusado a Sánchez de obviar que los comicios del 14F generaron el Parlament más independentista de la historia, en sus palabras.

HUBO «INCONSISTENCIA INSTITUCIONAL»

Para Borràs, es el momento de «reconstruir la estructura institucional» de Catalunya tras el mal balance que, según ella, arroja la legislatura anterior en el Parlament –cuando lo presidía Roger Torrent, de ERC–.

Considera que la cámara mostró en la pasada legislatura una «inconsistencia institucional» cuando no se aprobó celebrar un debate de investidura a distancia de Carles Puigdemont, no se opuso resistencia –según ella– a la retirada del acta de diputado del expresidente, y no se publicaron oficialmente resoluciones sobre la monarquía.

Ha asegurado que tiene la voluntad de «dejar atrás aquella etapa» y que recibe mensajes de ciudadanos agradecidos por haber recuperado la autonomía del Parlament –en sus palabras–.

Así, ha trazado una estrategia de reconstrucción institucional en la que el Parlament debe ser el «espacio donde hablar de todo, con independencia de los poderes judicial y ejecutivo».

En ese plan, el Govern debería «evidenciar la insoportable limitación de la dependencia actual y todo aquello que el Govern no puede hacer», ya que el ejecutivo catalán continua atado de manos y pies, según ella, para hacer proyectos estratégicos, y solo puede gestionar las migajas.

Por último, Borràs ha destacado la importancia de la implicación de los ayuntamientos y del Consell per la República que «deberá hacer visible el horizonte republicano» que se quiere alcanzar.