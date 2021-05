Los comuns piden un Govern no «condicionado» por Junts y que el PSC ayude a un cambio de etapa

Los comuns piden un Govern no «condicionado» por Junts y que el...

Mena defiende que tienen «voluntad de hacer unas negociaciones rápidas y discretas»

BARCELONA, 10 May. (EUROPA PRESS) –

El portavoz de los comuns y diputado en el Congreso, Joan Mena, ha pedido este lunes que el PSC ayude a llevar a cabo un cambio de etapa en Catalunya y ha reclamado que el nuevo Govern no esté «condicionado» por Junts.

En rueda de prensa, Mena no ha aclarado qué entiende por condicionar y si se refiere a los cuatro votos que los de Puigdemont se han compromitido a entregar para la investidura de Aragonès.

«Somos incompatibles con Junts. Queremos un Govern fuerte y que no lo condicione Junts y tenemos alternativas para que eso no pase», ha defendido y ha instado a los socialistas a permitir un Ejecutivo fuerte y progresista.

Ha asegurado que los comuns tienen «voluntad de hacer unas negociaciones rápidas, discretas y centradas en la ciudadanía», que sean como las del Gobierno central, en 48 horas, ha indicado.

MESA DE NEGOCIACIÓN

Mena ha asegurado que no habrá «ningún reproche» por su parte y que no negociarán a través de los medios de comunicación, como cree que están haciendo Junts y ERC, sino en una mesa de negociación, y ha explicado que este fin de semana se han acelerado las conversaciones con los republicanos.

«Somos la alternativa a Junts y lo demostraremos en las formas, poniendo los intereses de los ciudadanos en el centro», ha destacado el portavoz morado, que ha descartado poner condiciones en las negociaciones, al ser preguntado por si la entrada de los comuns en el Ejecutivo es una condición sine qua non.

Sobre el acuerdo entre ERC y la CUP, Mena ha afirmado que es un punto de partida desde el punto de vista social y aspiran a «introducir elementos», y ha sostenido que no es incompatible con trabajar en la mesa de diálogo para resolver el conflicto catalán.

«Si la mesa de diálogo se activa no fallará. No deberemos plantear un escenario que creo que no se dará», ha respondido al ser preguntado por el límite de dos años que recoge el acuerdo de ERC-CUP para la mesa de diálogo y que habla de un embate democrático después.

Mena ha asegurado que no le sorprende que Junts ahora diga que sus bases opinarán no solo sobre un acuerdo de Govern sino sobre la investidura: «Se ha demostrado que Junts no es de fiar. Pone sus intereses de partido por encima del conjunto de la ciudadanía», y ha celebrado que ERC se independice de este lazo que tenía con Junts, en sus palabras.