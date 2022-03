Núria Espert: "Nadie abrirá tantas puertas como Pau Casals, pero yo las he abierto también"

Recibe el Guardó Pau Casals a la proyección internacional de la cultura catalana

BARCELONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actriz Núria Espert ha recibido este martes el Guardó Pau Casals a la proyección internacional de la cultura catalana que concede la Generalitat, y ha asegurado sentirse "muy feliz" de recibir un galardón que lleva el nombre del músico.

Tras recibir el premio de manos del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la actriz, de 86 años, ha señalado: "Me lo merezco mucho (el premio). He trabajado muchísimo. En ustedes se nota una preocupación por salir fuera de nuestras fronteras con la lengua e ir abriendo puertas. Nadie abrirá tantas puertas como Pau Casals, pero yo las he abierto también".

Ha explicado que la figura de Pau Casals ha sido la de un artista que ha "reverenciado" toda su vida, sobre todo por su música, y ha celebrado que la Generalitat tenga un premio con su nombre y que se lo hayan dado a ella.

Espert ha agradecido los mensajes de "compañeros de trabajo queridos que han dicho palabras muy agradables que animan" en vídeos en los que han aparecido los directores teatrales Mario Gas y Lluís Pasqual y las actrices Julieta Serrano e Irene Escolar.

La actriz ha añadido: "Tengo muchos proyectos ante este futuro que estamos viviendo y se necesita todo el amor y afecto para ser capaz de resistir a lo que hoy se pide de un actor de nivel".

Ha reivindicado que es de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), "se han enterado todos los japoneses y rusos, todos los sitios donde he actuado", y ha recordado que ha girado por todo el mundo con montajes como 'Una altra Fedra, si us plau' de Salvador Espriu, a cargo de Lluís Pasqual, así como también con 'Yerma', de Federico García Lorca, y ha acabado su discurso leyendo el poema de Joan Margarit 'Assaig de conclusions'.

"FUENTE DE INSPIRACIÓN"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha subrayado el valor, trayectoria y compromiso con la cultura de Espert, a la que ha calificado de "artista total", ha remarcado su sólida trayectoria internacional, que ha permitido abrir camino, y ha enfatizado la energía y vitalidad con la que ha recorrido escenarios de todo el mundo.

Aragonès ha señalado que Espert, al igual que Casals, ha sido capaz de llevar la cultura catalana más allá de sus fronteras y se ha convertido en "fuente de inspiración" para las generaciones posteriores, y ha dicho que otorgar este premio a la actriz debe servir para reconocer el talento que tiene Catalunya.

Ha recibido el Guardó Pau Casals a propuesta de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, por su trayectoria artística en el ámbito de la interpretación y dirección en el mundo del teatro, la ópera y el cine, con la que ha contribuido a la proyección de la cultura catalana, y ha destacado que es la primera vez que una mujer recibe el premio creado en 2016 y que en anteriores ediciones había galardonado al músico Jordi Savall y el artista Jaume Plensa.

El Guardó Pau Casals es un reconocimiento destinado a personalidades relevantes en el ámbito cultural catalán y tiene como finalidad distinguir a aquellas que han contribuido a la proyección exterior de la cultura catalana y otorgarles ejercer durante dos años de manera altruista la denominación de 'legado o legada de honor de la cultura catalana'.