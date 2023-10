Puigdemont erige el 1-O como el «nervio» que debe determinar la acción política

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) –

El expresidente de la Generalitat y presidente del Consell de la República (CdRep), Carles Puigdemont, ha erigido este domingo el 1-O como el «nervio» que debe determinar la acción política para lograr la independencia.

«La fórmula existe, y solo nos tenemos que decidir a aplicarla. Lo tenemos en nuestras manos, pero depende de nuestra voluntad porque la capacidad la hemos y la habéis demostrado. Tenemos que hacer lo posible no para una dispersión, sino para una confluencia de voluntades por la independencia para que el 1-O sea el nervio que determine la acción política», ha apuntado en el acto convocado por el CdRep, ANC, Òmnium Cultural, la AMI y la Intersindical en el sexto aniversario del 1-O.

Según Puigdemont, la independencia se culminará también «con más autoestima, lo que no significa ausencia de autocrítica, con más empatía, lo que no significa comprensión absoluta, y con más convencimiento» de lo que el pueblo catalán es capaz de hacer, lo que no debe llevar a ignorar carencias y límites.