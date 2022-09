Rovira (ERC) replica a Junts que la falta de estrategia conjunta debe afectar «lo mínimo» al Govern

Ve el caso Borràs como el «principal punto de tensión» con Junts y pide abordarlo junto a la auditoría del Govern

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado que la falta de estrategia independentista conjunta que critica Junts «debería de afectar lo mínimo» al Govern, después que los de Laura Borràs hayan condicionado su continuidad en el Ejecutivo catalán al cumplimiento del eje nacional establecido en el acuerdo de investidura.

En una entrevista de Europa Press, ha llamado a la «responsabilidad del momento», ya que considera que el Govern tiene el reto de afrontar la crisis económica, la falta de suministro y la recesión provocada por la guerra en Ucrania, así como la crisis postpandémica.

Rovira ha afirmado que los republicanos están a la espera de conocer las propuestas concretas de Junts y de poder reunirse en los próximos días para estudiar y hablar sobre los incumplimientos que han planteado, pero ha insistido en «apelar a la sensibilidad del momento» y en que el Govern debe ser un instrumento para luchar contra la crisis económica.

Para la dirigente republicana, asumir la responsabilidad y estar a la altura de la situación y al lado de la gente para generar futuro, oportunidades, prosperidad económica y justicia social «también forma parte de la estrategia independentista», y eso es lo que ERC quiere hacer entender a Junts, según ella.

Junts ve incumplimientos en cuanto al espacio para definir la estrategia independentista y en la coordinación de los partidos independentistas en el Congreso, a lo que Rovira ha pedido separar la acción del Govern de la de los grupos parlamentarios en la Cámara baja y del espacio estratégico independentista: «Una cosa es el Govern y otra son los grupos parlamentarios en el Congreso».

«No se nos puede decir que el Govern no funciona porque el espacio de consenso estratégico independentista no está funcionando», ha argumentado Rovira, que ha recordado que este espacio no solo está formado por ERC y Junts, sino también por otros partidos independentistas como la CUP y las entidades.

La secretaria general de ERC ha apostado por «recuperar espacios estratégicos» e invertir mucho más tiempo en construir el consenso, ya que considera que una de las grandes debilidades del movimiento independentista es no conseguir ponerse de acuerdo después del 1-O.

Junts ha fijado el Debate de Política General como fecha límite para reconducir la situación entre los socios del Govern, y Rovira ha destacado que ven este debate como una «oportunidad para trabajar a fondo y resolver estas cuestiones», y ha añadido que Junts les tendrá que explicar si se trata de un ultimátum y en qué consiste.

«Nos parece formidable aprovechar el Debate de Política General para tener todos los retos, afrontarlos y llegar a determinados acuerdos», ha afirmado la dirigente republicana, que se ha emplazado a trabajar en las próximas semanas, ya que cree que serán clave para convertir esta crisis en una oportunidad.

BORRÀS, «PUNTO DE TENSIÓN»

Rovira ha advertido de que la búsqueda de un sustituto para la Presidencia del Parlament después de la suspensión de la presidenta de Junts, Laura Borràs, como presidenta de la Cámara catalana será una de las cuestiones que deben hablar con los socios del Govern en el marco de las reuniones que tienen pendientes con este partido sobre el acuerdo del Ejecutivo.

«Aún confiamos que podamos hablar de esto con Junts los próximos días y no solo de esta supuesta auditoría de Govern porque yo creo que este es el principal punto ahora mismo de tensión entre Junts y ERC: la Presidencia del Parlament», ha aseverado, y ha explicado que pedirán a Junts que busque un relevo a Borràs, porque consideran que el Parlament debe tener una Presidencia hábil.

Preguntada por qué harán si Junts sigue negándose a sustituir a Borràs, Rovira ha afirmado que primero quieren «explorar la posibilidad de que Junts se mueva» y confían en que la realidad se vaya imponiendo por sí misma, ha dicho textualmente.

Sobre si se debería aplicar el artículo 180 del reglamento, que habla de la revocación de cargos designados por la Cámara, la dirigente de ERC ha respondido que ni lo descartan ni afirman que lo aplicarán: «Lo que queremos es hacer entender a Junts que es mucho mejor para todos no forzar la situación y que las instituciones democráticas del país se merecen que haya un relevo ordenado, tranquilo y seguro».

CONGRESO DE ERC

Sobre el avance del Congreso Nacional a este otoño –se debía celebrar en 2023–, Rovira ha explicado que lo han adelantado para poder hacer el debate interno antes de iniciar el ciclo electoral del próximo año y ha fijado tres objetivos: la reorganización territorial tras el crecimiento que ha tenido el partido, reforzar la estrategia de la formación y abrir la organización «hacia la diversidad del país».

Rovira, que se presentará a la reelección como secretaria general para mantener la dupla al frente de ERC con el presidente del partido, Oriol Junqueras, ha destacado que están iniciando los contactos para hacer la propuesta de candidatura pero ha avanzado que no habrá muchos cambios: «Debe haber los cambios imprescindibles que nos hagan cumplir los objetivos».

Tampoco prevé muchos cambios en la estrategia del diálogo, aunque podrían incorporar alternativas si la negociación con el Gobierno no avanza: «ERC no va a inventar nada, sino que va a mejorar su apuesta estratégica y, ¿por qué no?, a prever determinadas alternativas que también las tenemos y las estamos preparando en función de hacia donde vaya una apuesta estratégica que no depende al 100% de nosotros mismos».





