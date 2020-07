Simón dice que las medidas en Lleida han sido «valientes» y se extraña de que no haya brotes en Madrid

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) –

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado que las medidas de restricción de la movilidad tomadas por la Generalitat para controlar el brote de Lleida «han sido valientes».

No obstante, ha mostrado «extrañeza» de que no se haya registrado ningún brote en la Comunidad de Madrid, a excepción de los registrados en los domicilios. «Eso lo discutimos con Madrid pero parece ser que realmente no los están detectando. Madrid sí que está detectando brotes familiares, que no se tienen que notificar», ha precisado.

«En Lleida no sabemos si el brote está controlado. Las medidas que han implementado han sido valientes, aunque nos hubiera gustado que se hubieran implementado antes, pero decirlo a toro pasado es fácil», ha apuntado Simón este jueves durante su comparecencia en rueda de prensa.

En este contexto, el experto de Sanidad ha defendido que no cree que confinar en las casas «vaya a tener un impacto mayor» y ha apostado por esperar «un poco más». «Reducir la movilidad el sábado sí fue muy importante», ha sentenciado.

En la misma línea, ha incidido en que, hasta ahora, «no hay ninguna zona que haya indicado que hay necesidad de confinar» por lo que ha apostado por «esperar» porque «por ahora no parece necesario». «Tenemos que valorar día a día, pero por ahora aparentemente no lo es», ha dicho.

Sobre el brote en Segrià, ha afirmado que entre el 70 y el 71 por ciento de los diagnosticados con Covid-19 son asintómaticos y ha reconocido «un cierto grado de transmisión comunitaria». «Es pequeño, está muy controlado y no parece que esté generando un número excesivo de casos. Da la sensación de que la epidemia no está ahora mismo creciendo», ha comentado.

Para el director del CCAES, los brotes de Cataluña están sucediendo «muy similares» a los de Aragón, por lo que ha destacado que son los que están siguiendo «con especial interés».

Asimismo, ha resaltado que hay algunos brotes a los que están prestando «mucha atención», de los cuales algunas ya están en fase de resolución, como son los de Aragón o algunos en Andalucía, como el ocurrido en una casa de acogida en Málaga.

«Esta semana nos preocupan más algunos otros brotes como el de Lugo, donde una gran mayoría de casos son asintomáticos», ha manifestado Simón, al tiempo que ha indicado que el número de notificaciones en A Mariña «se está reduciendo».

El experto de Sanidad ha asegurado que «fuera de esto no hay muchos más brotes especialmente importantes» y ha explicado que hay brotes familiares que afectan a una sola familia y no lo tienen que notificar las comunidades autónomas y algunos en centros sociosanitarios que «suelen ser pequeños» y no están generando un impacto, «pese a ser algunos en residencias».

Además, ha advertido de que es «es muy probable» que, a lo largo del verano, sigan surgiendo brotes en las empresas hortofrutícolas, pero ha defendido que se siga manteniendo la actividad porque «son servicios esenciales».

«Tenemos que entender que se tienen que seguir manteniendo, no son empresas que se puedan cerrar completamente», ha señalado Simón, quien ha añadido que el trabajo de los temporeros de la fruta «requiere unas medidas» pero también asumir algún riesgo que «puede generar algún pequeño brote en verano».

Aunque ha reconocido que Aragón ha notificado «muchos casos nuevos», ha subrayado que no genera «un grado de preocupación importante». «Hace una semana sí era el brote que teníamos todos en mente y que podía generar problemas, pero aparentemente sí se ha solucionado», ha concluido.