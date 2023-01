Sindicatos reúnen a 16.000 sanitarios y docentes en dos protestas para reclamar mejoras

MC cifra en 75% el seguimiento de la huelga y Salud lo rebaja al 17,5%

BARCELONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) –

Sindicatos sanitarios y educativos han reunido este miércoles a cerca de 16.000 personas en dos manifestaciones en Barcelona en una jornada de huelga para reclamar mejoras en la sanidad y la educación pública y mayor inversión en los Presupuestos de la Generalitat.

La manifestación que ha convocado Metges de Catalunya, con inicio en la Conselleria de Salud y final en la Estación de Sants, ha congregado a 9.300 personas.

El Govern ha cifrado en un 17,5% el seguimiento que ha tenido la huelga de médicos en el primer turno de este miércoles y en un 0,8% el del resto del personal, mientras que el sindicato lo ha cifrado en un 75% en el turno de mañana y tarde de este miércoles.

EDUCACIÓN Y SALUD

La manifestación que ha reunido a los sindicatos de educación y a la Mesa Sindical de Sanitat, que está formada por los sindicatos CATAC-CTS-IAC, CGT Alt Camp i Conca de Barberà, SAE, FTC-IAC, USOC, FAPIC, Coordinadora Obrera Sindical (COS) e Infermeres de Catalunya, ha empezado en plaza Sant Jaume y ha llegado hasta el Parlament, reuniendo a un total de 6.500 personas.

Según los sindicatos, la huelga ha tenido un seguimiento del 20%, mientras que la Conselleria de Educación de la Generalitat lo ha cifrado en un 7,7%.

Por servicios territoriales, el del Consorci d’Educació de Barcelona es el de mayor seguimiento, con el 13,11%, seguido de Barcelona comarcas, con el 10,35%, y el del Baix Llobregat, con el 9,64%; y los que menos seguimiento han tenido de la huelga han sido Lleida, con un 3,26%, y Girona, con un 3,36%.

«LA SANIDAD SE VA AL GARETE»

Durante la manifestación de Metges de Catalunya, el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha lamentado que «la sanidad se va al garete», ha insistido en que los médicos están enfadados y hartos, y ha considerado que la primera movilización ha sido un éxito rotundo que muestra la fuerza y cohesión de los sanitarios.

Los asistentes a la manifestación sanitaria han coreado cánticos como ‘Por una sanidad pública y de calidad’, ‘Vocación no es explotación’, ‘Argimon, nos has dado plantón’, ‘Balcells mueve ficha, a los médicos no se los pisa’, ‘Médico explotado, paciente maltratado’ y ‘A ti, a ti, a ti también te afecta’.

El jueves hay una nueva jornada de huelga de médicos en la plaza Sant Jaume de Barcelona y el viernes el sindicato se volverá a reunir con la Conselleria de Salud para seguir negociando a la búsqueda de una mejora de las condiciones laborales y profesionales de los médicos que ponga fin a las movilizaciones, ya que tienen convocada del 1 a 3 de febrero paros parciales.

SERVICIOS PÚBLICOS Y «BLINDAR» JULIO A DOCENTES

En la manifestación conjunta de sindicatos educativos y de sanidad pública que ha partido de plaza Sant Jaume, la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha subrayado que la convocatoria es para defender los servicios públicos, recuperar condiciones laborales y un aumento en los Presupuestos, así como reclamar al Govern «blindar» el mes de julio para la formación docente.

La secretaria general de la Federación de Educación de CC.OO., Teresa Esperabé, ha señalado que la Conselleria de Educación ha tenido cuatro meses para presentar propuestas para revertir recortes, ha dicho que los centros están desbordados, y ha abogado por «volver a la unidad sindical que tan buenos frutos dio».

El portavoz de Intersindical Educació, Bernat Pèlach, ha exigido al Govern un esfuerzo «claro y decidido» por los servicios públicos y revertir los recortes este año, por lo que ha pedido una modificación en el proyecto de Presupuestos.

Los sindicatos educativos tienen previsto realizar este jueves acciones descentralizadas, entre las que se incluye una concentración ante la Conselleria de Educación.

GOVERN

El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha asegurado en una intervención en el pleno del Parlament que su departamento ha hecho «todo lo posible» para evitar la huelga de docentes convocada por los sindicatos Ustec·Stes, CC.OO., la Intersindical-CSC, CGT, UGT y Aspepc·Sps.

También el conseller de Salud, Manel Balcells, ha propuesto en el pleno impulsar un Pacto Nacional de Salud con la participación de todas las fuerzas políticas y sindicatos para «plantear cómo se debe blindar» el sistema catalán de salud.