Torra descarta ir a elecciones y fijar fecha: «Nadie ahora lo entendería»

Avanza que defenderán el derecho de autodeterminación en los nuevos Pactos de la Moncloa

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) –

El presidente del Govern, Quim Torra, ha descartado este jueves convocar elecciones o plantear una fecha para celebrarlas dentro del contexto actual por la crisis por el coronavirus: «Nadie ahora entendería que hubiera elecciones o incluso se pusiera una fecha», ya que considera que deben focalizar todos sus esfuerzos en esta situación.

«No es un tema ni que me haya planteado», ha asegurado en una rueda de prensa telemática con periodistas internacionales sobre la situación generada por el coronavirus, antes de la que Torra anunció que anunciaría la fecha de las elecciones después de que el Parlament aprobara los Presupuestos catalanes para 2020; un trámite que se ha retrasado a causa de la pandemia y porque Cs presentó un recurso al Consell de Garanties Estatutàries.

Ha asegurado que su único objetivo en este momento es la gestión de la crisis por Covid-19 y sus consecuencias: «Somos un gobierno independentista que ahora mismo sólo tenemos una prioridad: proteger la vida y la salud de todos nuestros ciudadanos, hayan votado lo que hayan votado. No tenemos ninguna otra», y le decepcionaría que algún partido utilizara la crisis de forma partidista, ha afirmado.

PACTOS DE LA MONCLOA

Torra se ha abierto a abordar unos nuevos Pactos de la Moncloa en los que, «con toda naturalidad, Catalunya va a reclamar su derecho a la autodeterminación», si en ellos se plantean problemas estructurales de la economía y que se avance hacia la justicia social.

Se ha abierto a abordar estos pactos que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez si pretenden «democratizar este Estado y no blanquear el régimen del 77», así como lograr que la crisis por el coronavirus no la paguen los ciudadanos, entre otros aspectos.

Ha asegurado que por ahora no tiene más información de estos pactos más allá de titulares de prensa de Sánchez: «Espero que no nos pase como con el decreto de alarma», del que no tuvieron información previa, según Torra, que ha dicho que cree que así no se deben trabajar estos asuntos porque así no se busca la cooperación.