Torrent no cuestiona la legitimidad del 14F aunque ve «irresponsable» mantener las elecciones

Torrent no cuestiona la legitimidad del 14F aunque ve «irresponsable» mantener las...

No contempla que JxCat no invista a Aragonès si gana ERC: «No me cabe en la cabeza»

BARCELONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) –

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha rechazado cuestionar la legitimidad de las elecciones catalanas del 14 de febrero por la situación sanitaria del coronavirus, aunque ha afirmado que es «irresponsable» mantener los comicios en esta fecha teniendo en cuenta los datos epidemiológicos que se proyectan para las próximas semanas.

En una entrevista de Europa Press, ha afirmado que la legitimidad de los comicios «no se pone en duda», aunque ha subrayado que cuanta más participación tengan unas elecciones más legitimidad consiguen.

Considera que uno de los factores principales para apostar por el aplazamiento del 14F, más allá de los criterios sanitarios, es que puede afectar a la participación, ya que cree que la gente puede tener miedo a contagiarse si va a votar: «Una cosa es participar porque no quieres y la otra porque te da miedo».

También ve negativo que la campaña pueda centrarse en la conveniencia o no de las elecciones, y el debate sobre la fecha, como está ocurriendo en los comicios en Portugal, según él, en lugar de debatir sobre el futuro de Catalunya.

Torrent ha insistido en que nunca saldrán después de unas elecciones a cuestionar la legitimidad de la votación, pero ha insistido en que es más conveniente que se celebren el 30 de mayo: «No haremos nada que suponga cuestionar las urnas ni el sistema democrático. Y justamente por eso es mejor el 30 de mayo, para reforzar el sistema democrático», porque cree que los comicios se podrían celebrar con plenitud.

«EL GOVERN HA HECHO SU TRABAJO»

El presidente de la Cámara catalana ha defendido que el decreto de aplazamiento que hizo el Govern está bien hecho y ha asegurado que el Ejecutivo catalán lo tiene todo listo para que las elecciones se puedan celebrar con todas las garantías: «El Govern ha hecho su trabajo».

«Las medidas de organización y los instrumentos habituales para hacer unas elecciones existen y están a disposición del conjunto de la ciudadanía de este país. Otra cosa es si conviene o no hacer estas elecciones. Y, pese a que estén a punto, lo que dicen los académicos y el informe del Síndic de Greuges es que no conviene hacer estas elecciones por criterios estrictamente de salud», ha argumentado.

Asimismo, Torrent ha reivindicado que, sean cuando sean los comicios, ERC y el independentismo saldrá a ganar: «Es una tremenda irresponsabilidad ir a elecciones el 14 de febrero si nos fuerza un tribunal. Pero si vamos, el independentismo ganará».

FRENTE AMPLIO

El también número tres de ERC por Barcelona a las elecciones catalanas ha asegurado que la propuesta del vicerpesidente de la Generalitat y candidato de ERC, Pere Aragonès, de hacer un Govern de frente amplio junto a JxCat, comuns y CUP tras las elecciones es «la mejor para el país», tanto para avanzar en una solución al conflicto catalán como para hacer frente a las necesidades provocadas por la crisis del coronavirus.

Para él, hay una amplia mayoría en la sociedad catalana a favor de la autodeterminación y la amnistía, que se articula en estos partidos: «Es la mejor visualización de que la resolución al conflicto político vendrá de la mano de coser los dos grandes consensos que hay en Catalunya».

Pese a que tanto JxCat como los comuns ya han rechazado esta opción, Torrent confía en que una victoria de ERC en las elecciones sirva para «coser esta Catalunya que representan estos espacios», ya que cree que los republicanos son los únicos con posibilidades y vocación de unir a estos partidos.

Asimismo, ha llamado al independentismo a que, si comparte la idea de que hay que ser más para avanzar, vaya a sumar «a los márgenes» y las fronteras con otros espacios políticos, como considera que hace ERC.

También ha dicho que en estas elecciones hay dos cosas en juego: qué partido gana, que asegura que irá entre ERC o el PSC, y cuánta fuerza tiene el independentismo y si puede superar el 50% de votos: «En los dos casos la mejor garantía es ERC».

COOPERACIÓN CON JXCAT

Sobre las discrepancias con JxCat de la última legilatura, Torrent ha reclamado rehuir de los reproches y construir unas nuevas bases de relación que no se basen en la competición electoral, sino en la cooperación de la acción del Govern, y ha propuesto lograr un acuerdo de programa de gobierno «muy claro».

«Todo el tiempo que destinemos a ejecutar el programa de gobierno es tiempo que nadie tiene la tentación de utilizar para desgastar al rival político. Es imprescindible cambiar las dinámicas de relación y, para cambiarlas, al mismo tiempo es básico que seamos capaces de concretar este programa de gobierno», ha expuesto.

A su juicio, la diferencia estratégica entre ERC y JxCat no es tan grande como parece porque ambos coinciden en la necesidad de ser más y superar el 50% de voto independentista, aunque ha reclamado a la formación de Carles Puigdemont «sobrepasar la retórica y aterrizar los proyectos políticos» porque opina que solo los republicanos han planteado una estrategia clara.

Al ser preguntado por si confía en que JxCat invista a Aragonès como presidente de la Generalitat si ERC gana las elecciones, Torrent ha contestado que no contempla ninguna otra opción: «No me cabe en la cabeza y no quiero pensar que un partido independentista como JxCat desaproveche la oportunidad de investir a un presidente independentista», y ha recordado que ERC siempre ha investido a los candidatos del espacio posconvergente cuando han ganado.

VOX

Además, a alertado del riesgo de que los consensos que se han logrado durante la legislatura que ha presidido en el Parlament, en la que ha intentado rebajar la crispación y avanzar hacia una Cámara feminista, puedan «saltar por los aires» con la entrada de Vox, al que ha tachado de fascista.

Por eso, ha llamado a todos los partidos a tejer un acuerdo para fijar unas «líneas rojas desde un punto de vista democrático» ante la posible entrada de Vox a la Cámara catalana.