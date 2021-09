Unas 10.000 personas se manifiestan en Barcelona contra la ampliación del Aeropuerto de El Prat

Zeroport: «Estamos aquí para defender no solamente La Ricarda, sino todo el Delta del Llobregat»

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) –

Unas 10.000 personas según la Guardia Urbana –90.000 según la organización– se han manifestado este domingo al mediodía en Barcelona para protestar contra el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

El acto protesta, organizado la plataforma Zeroport, Ni un pam de Terra y Ecologistes en Acció, ha transcurrido pacíficamente en la calle de Tarragona, entre la plaza de Sants y la plaza de España, llenando ambas calzadas y cortando el tráfico.

Los manifestantes han cantado consignas como ‘Què passa, què passa? Que es contamina massa’ (¿Qué pasa, qué pasa? Que se contamina demasiado), y han mostrado pancartas con los mensajes ‘Natura sí, Aeropuerto no’ y ‘Estamos en emergencia climática’.

Sobre las 13.00 horas las entidades participantes han pronunciado sus discursos: han hablado representantes de plataformas como ZeroPort, Ni un pam de terra, SOS Baix Llobregat, Xarxa per la Justícia Climàtica, SOS Costa Brava y Unió de Pagesos; así como la filósofa Marina Garcés, la socióloga Iolanda Fresnillo y actor y youtuber Pol Gise.

A la manifestación no ha asistido ningún miembro del Govern ni la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pero sí han participado representantes de ERC, los comuns y la CUP.

Ha acudido la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach; las diputadas de la CUP en el Parlament Dolors Sabater y Eulàlia Reguant; la diputada de la CUP en el Congreso Mireia Vehí; el líder de Más País, Íñigo Errejón; la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, además del alcalde de El Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler, y el exconseller de la Generalitat Raül Romeva.

«NO AL ‘HUB’, NO A LOS VUELOS CORTOS»

La representante de Zeroport, Sara Mingorría, ha reclamado un «no al ‘hub, no a los vuelos cortos», y ha concretado que la plataforma también se niega a ampliar los aeropuertos de cualquier otro municipio o zona.

«Estamos aquí para defender no solamente La Ricarda, sino todo el Delta. Para decir no a las ampliaciones», ha defendido, asegurando que no cree en las compensaciones económicas y ambientales de estos proyectos.

Bajo el lema de ‘Menos aviones y más vida’, Mingorría ha criticado «las falsas soluciones impulsadas por los mercados y los intereses de las élites empresariales», y ha abogado por acabar con el turismo de masas y anteponer siempre las vidas frente al capital, en sus palabras.