Unas 3.500 personas se concentran en Barcelona para rechazar la "agresión militar" de Rusia a Ucrania

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unas 3.500 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, se han concentrado este miércoles por la tarde en la plaza Catalunya convocados por la plataforma 'Aturem la guerra' y otras entidades para rechazar la "agresión militar" de Rusia a Ucrania.

La concentración ha empezado sobre las 18 horas y los asistentes han alzado pancartas con lemas como 'No war', 'Putin stop the war', 'Putin go home', 'Hoy es Ucrania, mañana quizás tú' y 'No es guerra, es invasión'.

En declaraciones a la prensa, la portavoz de la plataforma 'Aturem la guerra', Anna Villellas, ha expresado su solidaridad con Ucrania y con la población rusa que se está movilizando contra la invasión, y ha condenado la agresión de Rusia.

También ha pedido a la comunidad internacional que "sume todos sus esfuerzos" a través de vías diplomáticas para conseguir la retirada de las tropas rusas y que se dé una respuesta basada en los derechos humanos, según ella.

MANIFIESTO

En el escenario ubicado en plaza Catalunya, portavoces de las entidades, movimientos sociales, partidos y sindicatos convocantes han leído un manifiesto en el que han pedido al Gobierno mecanismos para una acogida "digna" y a la Generalitat y a los ayuntamientos un rol de liderazgo en este proceso.

El documento, que ha sido suscrito por 300 entidades, asegura que "no hay solución militar posible" al conflicto.

En este sentido, se ha rechazado "el modelo de seguridad hegemónico militar mundial, y de la OTAN en particular", y ha apostado por abordar las causas estructurales de la guerra y evitar tomar medidas que aumenten las tensiones del conflicto.

Tras la lectura del manifiesto han actuado en el escenario las cantantes Maria Arnal y Judit Neddermann, que han interpretado distintos temas, y sobre las 19.15 horas se ha dado por terminada la concentración.

Entre los asistentes a la concentración estaban la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y la vicepresidenta primera de la Mesa de la cámara, Alba Vergés, así como los consellers Josep Gonzàlez-Cambray, Tània Verge y Natàlia Garriga.

También han asistido los diputados del Parlament Francesc de Dalmases (Junts), Jéssica Albiach y Susana Segovia (comuns), además del líder de Junts, Jordi Sánchez, y el secretario general de UGT en Catalunya, Camil Ros (UGT), entre otros.