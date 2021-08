Vilagrà replica a Ayuso que Catalunya no tiene trato de favor: «Es un trato justo a raíz del Estatut»

Vilagrà replica a Ayuso que Catalunya no tiene trato de favor: «Es...

Asegura que la CUP es «el socio preferente y único» para negociar los Presupuestos de 2022

BARCELONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) –

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha replicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que Catalunya no recibe un trato de favor por parte del Gobierno central: «No es un trato de favor, sino que es un trato justo a raíz de una ley orgánica, que es el Estatut».

En una entrevista de Europa Press, ha destacado que Madrid fue de las últimas Comunidades Autónomas en constituirse, mientras que Catalunya fue de las primeras, y tiene un Estatut que reformó para fijar esta relación bilateral: «Si otras Comunidades no la tienen es porque tienen un estatuto más antiguo, primitivo, o no lo han luchado».

La relación bilateral entre la Generalitat y el Gobierno central «está muy clara y está votada por la ciudadanía», ha dicho Vilagrà después de que Ayuso asegurara que Catalunya recibe este trato de favor, y después de que criticara que el presidente del Govern, Pere Aragonès, no acudiera a la Conferencia de Presidentes del viernes de la semana pasada en Salamanca y días después el Ejecutivo catalán y el central se reunieran en la Comisión Bilateral.

Sobre este encuentro, al que acudió Vilagrà, la consellera ha afirmado que fue insuficiente porque no se abordaron todos los temas que quería plantear la Generalitat: «En cualquier caso, imprimiremos ritmo en los próximos meses, porque queremos que los 56 traspasos que hay sobre la mesa se puedan hacer efectivos de forma rápida y completa».

Vilagrà ha recordado que estos 56 traspasos que quiere la Generalitat incluyen tanto asuntos competenciales como patrimoniales –como edificios del Estado en Catalunya–, y ha proclamado: «Nosotros somos ambiciosos y queremos acabar gestionando los aeropuertos de Catalunya, también el ámbito de Rodalies».

Y ha advertido de que el Govern quiere «hasta el último euro» de los recursos derivados de la disposición adicional tercera del Estatut –que establece que la inversión del Estado en infraestructuras en Catalunya debe equipararse a la participación relativa del PIB catalán con la del resto del Estado–.

La consellera ha garantizado que serán muy exigentes para que esta partida se contemple en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, que también deberán reflejar los traspasos que se acuerden, según Vilagrà, que descarta opinar sobre si ERC y Junts deberían pactar una estrategia conjunta ante los PGE en el Congreso: «Los grupos parlamentarios tomarán sus decisiones».

«Como Govern, lo que queremos es conseguir lo que es nuestro. Queremos todos estos traspasos y los queremos rápido», y lo quieren conseguir mediante un trabajo intenso para priorizar los traspasos que estén más avanzados, abordándolos uno a uno y siendo exigentes y ambiciosos, según ella.

FONDOS EUROPEOS

Preguntada por los fondos europeos Next Generation, que no figuraban en el orden del día de la comisión, ha explicado que el Govern expuso al principio de la reunión la necesidad de cogestionarlos, y ha insistido en que el orden del día de la reunión fue insuficiente y que «en cuanto al contenido, realmente el balance no es satisfactorio».

Sobre si el Govern se arrepiente de Aragonès no acudiera a la Conferencia de Presidentes, Vilagrà ha remarcado que el Govern asiste a los foros en los que se discute información relevante, y que vio esta cumbre «más como una operación de marketing» que un encuentro de trabajo.

PRESUPUESTOS CATALANES DE 2022

Sobre los próximos Presupuestos catalanes, ha asegurado que la CUP «es el socio preferente y único» para negociarlos, y ha avanzando que han empezado a abordar la articulación interna de los departamentos y que intensificarán las reuniones con los ‘cupaires’ para plantear sus propuestas.

Sobre el hecho de que la CUP rechace la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat que han acordado impulsar el Gobierno central y la Generalitat, ha señalado que este asunto no figura en el acuerdo de gobernabilidad que alcanzaron ERC y la CUP, y ha asegurado que quieren abordar cualquier asunto con los ‘cupaires’: «Lo que haremos siempre es cumplir el acuerdo que firmamos».

«Obviamente es el socio preferente, es un socio que nos apoya en la gobernabilidad, y nuestra intención es hablar todos los temas importantes», aunque no pudieron tratar la ampliación antes de hacerse pública porque se conoció antes de lo previsto, ha dicho Vilagrà, que participó en las negociaciones para alcanzar este acuerdo con la CUP.