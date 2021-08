Vilalta (ERC) acusa a Junts de «debilitar la parte catalana» al cuestionar la mesa de diálogo

Pide que el PSC elija en qué lado de la mesa está y le recomienda ponerse con el Govern

BARCELONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) –

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha acusado a Junts de «debilitar a la parte catalana» de la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat al cuestionar este órgano, y ha asegurado que no entiende algunas declaraciones de dirigentes de Junts, que hacen mella en una de las herramientas para desencallar el conflicto catalán que, según ella, ha costado mucho conseguir.

«Cargarse un instrumento que nos puede ser útil para el camino a la independencia, por no sabemos qué motivos, creemos que es hacernos un flaco favor al proyecto independentista», ha afirmado la portavoz republicana en una entrevista de Europa Press, y ha pedido aprovechar la mesa de diálogo, que se celebrará previsiblemente la tercera semana de septiembre.

Considera que estas declaraciones contrarias a la mesa de diálogo «le hacen un regalo al PSOE, porque dejan de presionarle», y ha apostado por ir a negociar con el Gobierno central el máximo de preparados y lo más fuertes posible.

Ha explicado que la delegación catalana que asistirá a la mesa de diálogo se decidirán en los próximos días de forma consensuada entre el Govern, las formaciones que le dan apoyo –ERC y Junts–, y que «incluso puede ser consensuada con la CUP, que forma parte de esta mayoría independentista», pero ha descartado que alguien de la formación anticapitalista asista a la cita.

Para Vilalta, la delegación catalana debe representar al 80% de la ciudadanía que, según ella, está a favor de un referéndum, y ha destacado que para ello es importante el pacto por la autodeterminación y la amnistía en el que están trabajando y «que simbolice y evidencie que no solo hay un Govern formado por dos partidos, sino que hay una amplia mayoría de acuerdo con que se pueda votar en un referéndum acordado».

Ha concretado que están trabajando de forma «muy discreta» para que este pacto sea lo más amplio posible y que pueda aglutinar el máximo de agentes económicos, sociales, culturales, institucionales y territoriales de Catalunya, y que represente a ese 80% que va más allá del independentismo.

EL PSC, ¿EN QUÉ LADO ESTÁ?

Vilalta ha pedido al PSC que elija a qué lado de la mesa quiere estar: «O esta al lado de la Generalitat, que es lo que quizás tendría que hacer, representando y defendiendo este 80% de gente que quiere votar, entre ellos votantes también del PSC, o escoger estar al otro lado», tras lo que ha criticado que el Gobierno central se haya opuesto hasta ahora a votar un referéndum.

La republicana ha recomendado a los socialistas que «escuchen a sus votantes» y no intenten jugar a estar en ambos lados de la mesa, en alusión a la exigencia del PSC de convocar la mesa de partidos catalanes aprobada por el Parlament previa a la mesa de diálogo con el Gobierno para consensuar la posición de la parte catalana y que ERC rechaza.

También ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no exponer su propuesta para solucionar el conflicto catalán, y ha rechazado ceder en sus argumentos hasta conocer esta propuesta: «Antes de ver si se debe ceder o no se debe ceder o cuál es el posible punto de acuerdo, es que no sabemos aún cuál es la propuesta del Estado. Que vengan y que la hagan, y pongámonos a negociar en esta mesa».

Vilalta ha dicho que se debe acabar de negociar la agenda de la reunión de septiembre, y ha sostenido que deberá haber una ratificación de los puntos de acuerdo, como que es una mesa de negociación del conflicto y no para hablar sobre competencias, porque «a veces algunos ministros del Gobierno cuando pueden se escabullen y se intentan escapar de los compromisos suscritos», ha reprochado.







