Violant Cervera pide reflexionar «si es conveniente» mantener el artículo que se aplicó a Borràs

Descarta «hoy por hoy» una ruptura del pacto de Govern

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) –

La consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Violant Cervera (Junts), ha llamado a los grupos en el Parlament a reflexionar sobre «si es conveniente» que el artículo 25.4 –que se aplicó a Laura Borràs para suspenderla como presidenta– siga en el Reglamento de la cámara.

En una entrevista de Europa Press, ha considerado a título personal que este artículo debería haberse derogado porque apunta que puede ser «inconstitucional» ya que a su juicio vulnera la presunción de inocencia.

Ha asegurado que con este precepto se «atenta gravemente al Estado de Derecho, porque supone que una persona es culpable antes de ser juzgada», en referencia a que el artículo prevé suspender a un diputado cuando se le abre juicio oral por presunta corrupción.

Para ella, este no es un buen artículo ya que «vulnera los derechos individuales de cualquier ciudadano, que es que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario».

Ha dicho que «es evidente que hubo unos hechos» que supuestamente se le atribuyen y ha recalcado que no han sido juzgados –en referencia al presunto fraccionamiento de contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC)–.

«Desde diferentes ámbitos no se ponen de acuerdo en si es corrupción o no, si son faltas, o es una falta penal o una falta administrativa, y esto es lo que se determinará en su momento en el juzgado. Por tanto suspender a alguien por un hecho que aún no ha sido juzgado, aunque se haya abierto juicio oral, yo no estoy a favor», ha afirmado.

Ha recordado que Junts ha pedido a la Mesa del Parlament reconsiderar su decisión del pasado 28 de julio –por la cual se acordó la suspensión– «no solo por Borràs, sino también para futuros casos de cualquier diputado que pueda verse en la misma situación, donde es juzgado políticamente antes de ser juzgado en los propios juzgados».

Ha dicho que espera que la Mesa del Parlament acepte la reconsideración para que Borràs «pueda hacer frente a su juicio con plenas garantías, de manera justa y que pueda demostrar que ella no ha cometido los delitos que se le imputan», y ha confiado en que la suspensión no afecte al Govern.

CONSULTA A MILITANCIA DE JUNTS

Ha asegurado que es «favorable», tal como aprobó el congreso de Junts, a hacer una evaluación del pacto de Govern y las políticas que se han desarrollado, y que, posteriormente, si se determina hacer una consulta a la militancia acatarán lo que los afiliados decidan.

Cervera ha apuntado que el acuerdo de Govern debe mejorar con respecto a la mesa de dirección estratégica de los tres partidos independentistas –ERC, Junts y CUP– y entidades soberanistas, ya que a su juicio «no ha funcionado».

Preguntada por si cree que se podría romper el pacto de Govern tras la suspensión de Borràs, lo ha descartado: «Yo hoy por hoy, antes de la evaluación, creo que no. Esperemos ver cuál es el resultado de la evaluación y las conclusiones que se extraen».

«Yo si tuviera que apostar, hemos fallado los dos partidos. No es que falle el Govern, cada conseller intenta tirar adelante las políticas con las dificultades que tiene. Los partidos no han sabido sentarse y encontrar el encaje en esta mesa estratégica», ha zanjado.





