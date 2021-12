Apruebo Dignidad respaldó decisión de Boric de no ir a la gira con el Presidente Piñera | soychile.cl

Los partidos que componen la colectividad de Apruebo Dignidad se refirieron a la decisión del Presidente electo, Gabriel Boric, de no ir a la gira con el mandatario en ejercicio, Sebastián Piñera.La presidenta de la FRVS, Flavia Torrealba sostuvo que la postura «era bastante unánime» y agregó que «estamos en una estrategia de relaciones exteriores muy clara, dirigida hacia el Asia Pacífico, esta es una agenda que tenía todo el derecho a impulsar el Presidente Piñera y no es la que tenemos nosotros así que estamos absolutamente en sintonía con al decisión que toma el Presidente (electo)».Por su parte, el timonel del Partido Comunista, Guillermo Teillier, señaló que la colectividad haya influenciado la decisión que tomó Boric.»Creo que nosotros fuimos los que menos hablamos sobre esa decisión del Presidente Boric, que la tomó indudablemente con absoluta autoridad y él lo explicó muy bien y explicó que agradece la invitación, pero no va a poder ir porque está instalando el gobierno y seguramente va a expresar cómo se puede representar el nuevo gobierno, yo nos é todavía cómo va a ser, y cómo darle prioridad a algunas organizaciones regionales que existen en América Latina», sostuvo.En esa línea también expresó que «a él personalmente no le hice ninguna recomendación, creo que ninguno de nosotros. Pero mi opinión francamente era que era innecesario ir y creo que la medida que ha tomado el Presidente (electo) es muy justa y la comparto plenamente».En cuanto a la postura de Boric respecto a la diferencia entre Prosur y la Alianza del Pacífico, el diputado señaló que «tiene una connotación para el desarrollo del país, son desarrollo comercial, económicas, culturares. Mientras que Prosur tiene más un sentido ideológico. Me parece bien que Chile aparezca de esa manera haciendo su primera incursión en el plano internacional».

