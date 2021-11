Boric a Junta Nacional DC: «Son más aquellas cosas que nos unen, que aquellas que nos separan» | soychile.cl

En medio de la Junta Nacional DC en la que se definirá si apoyar o no al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, este aseguró a los militantes de la Democracia Cristiana en una carta que «son más aquellas cosas que nos unen, que aquellas que nos separan».En el texto -que leyó la presidenta de la colectividad, Carmen Frei-, el diputado afirmó que coinciden en cosas concretas, como «cuidar el proceso constituyente, proteger los derechos humanos, promover la inclusión social, defender la libertad de expresión, avanzar en la descentralización», entre otras, y aseveró que «podemos encontrarnos en esto».No obstante, recordó las diferencias con el partido que lidera Frei, y que «esas diferencias forman parte de lo que hemos sido, y sería hipócrita de mi parte pretender desconocerlas sólo por interés electoral».En ese contexto, reconoció «inmadurez» en demorar el apoyo para la segunda vuelta de 2017 al senador Alejandro Guillier y dijo que «la arrogancia generacional es una mala consejera, que no hay virtud per se en la juventud y la novedad, sino que un proyecto político debe juzgarse por sus convicciones, principios y actuar en consecuencia».Finalmente, afirmó que «nos necesitamos los unos a los otros, para superar la crisis de legitimidad por la que atravesamos y construir un país en el que nadie sobre» y que la disyuntiva era «avanzar en cohesión social incluyendo a esos grupos que se sienten al margen y que sienten que Chile no les pertenece, o escalar el conflicto y la exclusión, con su estela de violencia e ingobernabilidad».

Publicidad