Boric desmintió haber encabezado actividades de campaña con síntomas de Covid-19 | soychile.cl

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, desmintió publicación del medio digital «Interferencia» que aseguró que había encabezado actividades de campaña con síntomas de Covid-19.A través de su cuenta oficial de Twitter, Boric manifestó que «es completamente falso que haya ido al Hospital de la UChile por covid o seguir en actividades con algo que no sea el cansancio común a una campaña. La verdad es que, como dijimos del primer momento, apenas tuve fiebre seguimos los protocolos: aislamiento y PCR. Cuidémonos».»Además, permanentemente aplicamos test de antígenos al equipo y a mí como candidato. Así lo hicimos domingo y lunes, ambos con resultado negativo. Nuevamente, muchas gracias por la preocupación y cariño. Y a no caer en noticias falsas, muy importante en pandemia», añadió.Por su parte, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile compartió un comunicado de prensa en el que también desmiente lo informado por el medio antes mencionado.El documento sostiene que «el señor Gabriel Boric Font ha sido paciente de nuestra institución. Sin embargo no ha concurrido hasta nuestras depedencias para recibir atención médica, por tanto, no ha existido registro clínico reciente».»Desmentimos categóricamente que el sitio Interferencia haya accedido a la ficha clínica del señor Gabriel Boric Font», asegura.Finalmente, emplazaron al medio digital Interferencia para que haga una aclaración sobre su publicación. «Exigimos al sitio Interferencia.cl una aclaración de lo publicado y apelamos a la excelencia periodística basada en la ética y el respeto por las persona», expresa.

