Boric: seguir «peleando por la prensa con los ministros que están de voceros de campaña, la verdad que a mí ya no me hace sentido» | soychile.cl

El candidato presidencial se refirió a los dichos del vocero de Gobierno, los que durante esta jornada han sido calificados por distintos representantes del bloque de Apruebo Dignidad como un acto de intervencionismo electoral, al señalar que con una potencial victoria de Boric «lo que está en riesgo es que este clima de violencia siga en ascenso».El candidato presidencial del partido Convergencia Social, perteneciente al Frente Amplio y al bloque Apruebo Dignidad, el diputado Gabriel Boric, realizó durante este sábado una reunión con alcaldes y gobernadores del país, instancia en la que fue consultado ante las declaraciones realizadas esta mañana por parte del ministro de la Segegob, Jaime Bellolio.

Ante los dichos del secretario de Estado, el diputado y candidato señaló que «estoy y creo que la mayoría de Chile está cansado de las polémicas entre quienes estamos en política. Hoy día es tiempo de esperanza, es tiempo de hablar de las transformaciones y no de los dichos de un ministro que desgraciadamente no asume la responsabilidades que les corresponde como Gobierno». En esa línea se refirió a su visita durante el día de ayer al Hospital Sótero del Río, «donde nos contaron que ya hay más de 200 trabajadores desvinculados cuando se vienen los efectos de la pandemia que es justamente todas las enfermedades que no pudieron ser tratadas. De eso queremos hablar, cómo construimos un sistema de salud más justo». Y también mencionó su visita a la Región de La Araucanía, durante la que conversó con comunidades mapuches «que quieren el diálogo, la vía pacífica por sobre la militarización que está imponiendo este Gobierno». Otro ejemplo que mencionó fue respecto a la ciudad de Iquique, y particularmente a Alto Hospicio, que también visitó recientemente, recordando que hay una «tremenda problemática de la vivienda que es una realidad común en todo Chile». Y teniendo todo esto en consideración, a su juicio, el seguir «peleando por la prensa con los ministros que están de voceros de campaña, la verdad que a mí ya no me hace sentido» y fue enfático en señalar que «mi actitud hoy día va a estar centrada en las propuestas que tenemos para construir un Chile más justo, y no en pelear con un ministro de Gobierno».