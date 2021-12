Boric tras investigación al PDG: “No cambiaré mi posición en función de votos” | soychile.cl

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió a la investigación que abrió el Servel al Partido de la Gente (PDG), liderado por Franco Parisi, en torno a depósitos de donaciones en cuentas personales sin rendiciones.“Respecto de la investigación de la cual dio cuenta Ciper ayer y que entiendo el Servel confirmó el día de hoy, tengo la convicción de que en estas cosas hay que tener un solo estándar, sea quién sea, quien comete los delitos, sea alguien de nuestras filas o de otra”, apuntó Boric.En ese sentido, declaró que “en eso yo no voy a hacer diferenciación, me parece que acá tenemos que actuar con total transparencia, creo que el financiamiento irregular de la política o el mal uso de los recursos públicos es inaceptable, venga de donde venga”.“En eso no voy a cambiar mi posición en función ni de votos, ni de quién sea el candidato ni de quién sea el afectado”, aclaró.

