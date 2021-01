Canciller Allamand ante votación TPP-11 en Senado: “No podemos perder oportunidades» | soychile.cl

Agencia Uno 17:24 El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11)ha suscitado diversas polémicas por acusaciones de que afectaría a la soberanía nacional, y que generaría una traba para decisiones internas, por su parte el ministro desestimó estos cuestionamientos y apunta que el país ha perdido competitividad sin el tratado.

Foto: Agencia Uno

El Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, hizo un llamado a aprobar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), de cara a la votación que debiera de realizarse la próxima semana en el Senado, donde el acuerdo comercial está siendo tramitado hace casi dos años.“Votar en contra del tratado es precisamente hacerlo en contra de uno de los legados más importantes de la Presidenta Michelle Bachelet, y nosotros esperamos que este elemento de juicio sea considerado particularmente por los senadores de oposición”, comentó el Canciller, en un punto de prensa junto al Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, en el Palacio de La Moneda.El Ministro recordó que el TPP-11 fue firmado en Santiago, en marzo de 2018, en una ceremonia encabezada por la Expresidenta, quien entonces “destacó la rúbrica como un hito de la política exterior chilena y aseguró que su Gobierno había querido ampliar y profundizar nuestra extensa red de acuerdos comerciales en beneficio de nuestros compatriotas en un sentido cada vez más inclusivo”. Recordó también que la Expresidenta habló de que era un tratado integral y progresista, “como debe ser la agenda comercial del Siglo XXI”.El Canciller se refirió también a los efectos negativos que ha implicado la dilación de la aprobación de este tratado.Luego de que el acuerdo fuera firmado por 11 países en Santiago -Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam-, el TPP-11 (o también CPTPP) entró en vigor el 30 de diciembre de 2018, una vez que fue ratificado por seis naciones.El retraso en la aprobación “está afectando a la recuperación económica. Si el tratado estuviera aprobado, más de 3.000 productos de distinta naturaleza estarían ingresando a los mercados del TPP-11 con ventajas que hoy día no tienen”, explicó el Ministro. Aseguró que esto ha significado una merma en nuestras exportaciones de unos 2.000 millones de dólares.En segundo lugar, agregó que Chile está cediendo una ventaja muy importante a naciones que son competidoras nuestras, frente a mercados claves para nuestros productos, como Japón, Vietnam y Canadá. “Cuando los chilenos no podemos llegar a esos mercados y sí lo hacen los competidores, entonces obviamente que se produce un desplazamiento de nuestros productos, y después cuesta mucho recuperar”.Por último, el Canciller destacó que “no suscribir y ratificar el tratado, afecta lo que ha sido una de las estrategias permanentes de Chile durante las últimas décadas, que es precisamente nuestra inserción en el Asia Pacífico”. “Aquí se produce una paradoja: mientras hay sectores en la política chilena que se resisten a suscribir el TPP-11, China y Reino Unido manifiestan su voluntad de incorporarse a esta asociación”.De cara a la votación del TPP-11 en el Senado, han surgido argumentos incorrectos en contra del acuerdo. En este sentido, el Ministro Allamand aclaró, por ejemplo, los dichos de que el tratado impide que un futuro gobierno pudiera eventualmente expropiar una empresa extranjera: “Eso es completamente falso. Las facultades para expropiar alguna empresa, de conformidad con la Constitución y la Ley, se mantienen completamente inalterables”, señaló.De esta misma forma, las facultades regulatorias en materias ambientales, de seguridad social o laborales, “se mantienen absolutamente intactas”.“El TPP-11 bajo ninguna circunstancia obliga a ninguna modificación legal en Chile. Y desde el punto de vista constitucional se ha levantado una cortina de humo: lo que dice el Artículo 135 actual de la Constitución no es sino una reafirmación de un principio de la política exterior chilena, que es precisamente el cumplimiento de los tratados válidamente suscritos”.Respecto del argumento que sostiene que el TPP-11 afectaría la posibilidad de dictar normas para obtener una rebaja en el precio de los medicamentos, el Canciller aseguró que también es falso y ejemplificó con el hecho de que Nueva Zelandia -uno de los países que integra el tratado- tiene uno de los sistemas con los precios de remedios más bajos del mundo.El acuerdo no afecta el precio ni acceso a los medicamentos, al mantener los plazos de protección de las patentes farmacéuticas establecidos en la legislación vigente.Actualmente, el TPP-11 representa el 13% del PIB global.