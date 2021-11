Candidatos presidenciales rechazaron transversalmente dichos de Kast y los calificaron de “inaceptables y negacionistas”

13/11/2021 19:54:59El referente del partido Republicano había señalado a medios extranjeros, refiriéndose a la Dictadura Militar, que «lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió: se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos», desatando críticas transversales al respecto, de izquierda a derecha.

A nadie dejaron indiferente los dichos del candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, quien se refirió en un encuentro realizado este viernes con corresponsales de la prensa extranjera acreditados en Chile, respecto a la dictadura de Augusto Pinochet ,comparándola con la situación de Nicaragua, así como Cuba y Venezuela. Específicamente Kast señaló que «hay una situación que marca una diferencia con lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió (con Pinochet): que frente a elecciones democráticas se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Eso marca la diferencia fundamental».

Otra declaración que generó repercusiones fue que la Constitución que se promulgó en 1980 y que rige actualmente, «contenía toda la transición a la democracia», pese a que esto ocurriría casi una década después. Pero insistió en que se entregó el poder después de un plebiscito, interpelando a la prensa de la siguiente forma: «¿Dígame si las dictaduras entregan el poder a la democracia y si hacen una transición a la democracia y se respeta? Eso es lo que no hacen otros países y en Chile se hizo», aseveró.

Ante esta situación, y desde la misma derecha, el abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel salió al paso de las declaraciones de Kast señalando en su cuenta de Twitter que «¿por qué combatimos la polarización? Porque nos divide. ¿Por qué defendemos la libertad? Porque es lo contrario a la violencia. Las dictaduras nunca deben ser relativizadas. Ayer el PC, hoy Kast. Necesitamos esperanza y cambio, no pasado y odios».

El candidato oficialista agregó que «también es muy malo para la democracia y hay que condenarlo lo que hace José Antonio Kast, cuando relativiza lo doloroso que fue para miles de chilenos ver vulnerado sus Derechos Humanos o para una generación completa no saber lo que era la libertad o las elecciones democráticas (…) Tenemos que condenar la violencia, devolverle la esperanza a Chile, hablar menos del pasado ni abrir las grietas que nos hicieron tan mal entre sectores políticos en el pasado y detener la polarización. Pero sobre todo contribuir a que nos pongamos de acuerdo, a la esperanza del país y terminar nunca más legitimando la violencia en nuestra democracia».

En tanto el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, indicó durante una entrevista en el canal Chilevisión que «(Kast) ayer tuvo una declaración en que dijo que Pinochet no había metido presos a la gente, una cuestión de esas características (…) Es absolutamente inaceptable y una falta de respeto para la memoria de las víctimas de la dictadura y a todos quienes sufrieron la persecución política, la tortura».

El referente de Convergencia Social añadió , refiriéndose a Kast, que «Él defendió la campaña del Sí, la continuidad en su momento, y yo puedo decir con tranquilidad que nuestro compromiso con los derechos humanos es irreductible», recalcó Boric.

Por su parte Marco Enríquez-Ominami, señaló vía Twitter que «con Kast no solo está en peligro la nueva Constitución. Está en peligro también la vida en común y nos va a robar la democracia. El negacionismo es una forma de violencia».

Igualmente Yasna Provoste, tras participar en un diálogo sobre Ciencia, Innovación y Tecnología, afirmó que Kast «fue parte activa de una dictadura cívico militar sangrienta» y «no es efectivo lo que él dice». «En Chile se encarceló a los opositores. En Chile se torturó a los opositores. En Chile se hizo desaparecer a los opositores y, por lo tanto, a mi me parece de máxima gravedad y lo quiero decir no en el contexto de nuestro proceso electoral, lo quiero decir en el proceso de la reconstrucción de nuestro país. No podemos efectivamente sanarnos cuando hay personas que niegan una realidad de lo que hoy día ocurrió, de lo que hoy día está ocurriendo en Nicaragua, de lo que hoy día ha ocurrido en nuestro país en los últimos tiempos».

Tras la ola de repudio ante el hecho, desde el equipo de Kast salieron a señalar que la declaración del candidato fue sacada de contexto y que se refería a que en Nicaragua los candidatos a la Presidencia estaban presos, algo que acá no ocurrió cuando se hicieron elecciones democráticas. Explicación ante la que diversos internautas han recordado el magnicidio del exPresidente Frei Montalva, entre otros hechos que marcaron el periodo.