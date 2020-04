Chahin y derrota opositora en la Cámara: «Es una vergüenza lo que ocurrió» | soychile.cl

El presidente de la DC, Fuad Chahin, se refirió a la derrota del diputado de su partido, Gabriel Silber, ante el RN, Diego Paulsen, por la presidencia de la mesa de la Cámara de Diputados.Ello, pese a que la oposición tiene mayoría en la Cámara Baja y a que, existía un acuerdo para la elección de Silber. «Esto es producto de la irresponsabilidad de algunos que no fueron capaces de honrar su palabra, de cumplir lo que hace dos años firmaron», dijo Chahin en conversación con Cooperativa , quien apuntó a » «sectores del Frente Amplio, sectores del PPD y el jefe de bancada del Partido Radical quienes no cumplieron con su compromiso. Se dedicaron a denostar y a criticar al candidato Gabriel Silber y ahí están los votos que faltaron».»Es una vergüenza lo que ocurrió el día de ayer, pero también una inconsciencia. Es una incapacidad de darse cuenta de lo que está ocurriendo: Vamos a estar tres, cuatro semanas con una mesa que va a estar cuestionada, que no sabemos si sigue o no sigue, que todos los días va a tener amenazas de censura», dijo el timonel de la Falange, frente al escenario en que quedó la Cámara de Diputados tras la elección de Paulsen en la presidencia y del Evopoli, Francisco Undurraga en la primera vicepresidencia.Chahin dijo que «hoy no hay ninguna razón para censurar a la mesa, para obligar a una nueva elección».