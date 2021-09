Chahuán y dichos de Sichel por el 10%: «Las preocupaciones de su campaña son las suyas y las del liderazgo del partido son las nuestras»

08/09/2021 20:33:14«Quiero asegurarles, no va a haber cuarto retiro, no va haber cuarto retiro, no me cabe la menor duda de que en el Senado no están los votos ni siquiera en senadores de oposición», sostuvo el presidente de Renovación Nacional

El presidente de Renovación Naciona, Francisco Chahuán, abordó los dichos del candidato presidencial de «Chile Podemos Más», Sebastián Sichel, quien descartó que su liderzgo esté en «juego» ante los apoyos de diputados oficialistas al cuarto retiro.

Chahuán sostuvo que «al candidato presidencial, a nuestro candidato presidencial, decirle claramente que las preocupaciones de su campaña son las suyas y las del liderazgo del partido son las nuestras Y si bien tenemos una coalición que lo apoya, creemos sin lugar a duda que es complejo incorporarse en las dinámicas internas de los partidos democráticos, que tienen debates internos y que resuelven persuadiendo, convenciendo y no imponiendo».

El líder de RN agregó que «quiero decirle al candidato Sichel, a nuestro candidato Sichel, más concentración en los temas de programa, de gobierno, de alternativas para Chile, moderando los tonos, y los partidos tendremos que hacer nuestra tarea de poder conducirlos (a los parlamentarios) para que en definitiva no tengamos un cuarto retiro de fondos previsionales».

«Quiero asegurarles, no va a haber cuarto retiro, no va haber cuarto retiro, no me cabe la menor duda de que en el Senado no están los votos ni siquiera en senadores de oposición», subrayando que «yo estoy muy seguro de la conducción y liderazgo que hemos tenido en el partido».

«la directiva de RN es contraria al cuarto retiro y vamos a fijar la posición del partido hoy en la comisión política ampliada que será extraordinaria a las 20:00 horas de manera telemática, donde votaremos la posición de RN en torno al rechazo del cuarto retiro, pero además emplazando al Gobierno a hacerse cargo de aquellas personas que pudieran no estar recibiendo el IFE que están con algunas dificultades», cerró.