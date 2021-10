Clínica desmintió supuesta ficha médica de Boric viralizada en redes sociales: Se trata de un «documento falso» | soychile.cl

Durante esta jornada se viralizó a través de redes sociales una supuesta ficha médica del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, la cual se trata de un «documento falso», según informó la clínica IMET mediante un comunicado.En el documento la clínica «desmiente en forma absoluta dicha información por tratarse de un documento falso que no se condice con la realidad dado que el señor aludido, no es ni ha sido paciente de nuestra institución de salud».De esta forma, además sostuvo que «todas las acciones legales que sean pertinentes para indagar lo sucedido y encontrar a los responsables de divulgar esta falsa información que, de haber sido cierta, pudo haber acarreado enormes perjuicios, tanto a la persona referida como a nuestro establecimiento de salud, que por mandato constitucional y legal tiene la obligación de proteger los datos personales y sensibles de todos los pacientes».Por su parte, el abanderado de Apruebo Dignidad manifestó que «hoy cuentas anónimas en redes y WSP (WhatsApp) dieron el segundo paso de la operación que anoche inició Kast, difundiendo una ficha clínica falsa que fue desmentida por la institución».»No todo vale para ganar una elección. Les pido que no seamos nunca como ellos», cerró. [embedded content] [embedded content]

