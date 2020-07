Desbordes se distancia de la UDI y rechaza posibilidad de sanción en RN por voto a favor del 10% | soychile.cl

Ayer El timonel de Renovación Nacional señaló que respeta la decisión gremialista, pero defiende que diputados de su colectivo que votaron a favor del 10% «lo hicieron en conciencia pensando que era lo mejor para la ciudadanía».

Durante esta jornada el líder de Renovación Nacional, Mario Desbordes, rechazó la posibilidad de replicar la sanción anunciada por la UDI contra los diputados que votaron a favor del retiro del 10% de las AFP, afirmando en el gremialismo que los pasarían al Tribunal Supremo (TS) del partido.En el matinal «Contigo en la mañana» de Chilevisión el timonel de RN indicó que «Yo no voy a opinar de lo que pasa dentro de la UDI, son partidos distintos y tiene todo el derecho del mundo la UDI a hacer lo que estime conveniente. Pero yo creo que en RN no deberíamos hacer esto, esto no está en la declaración de principios del partido, ni en la declaración de principios de Chile Vamos tampoco».Y agregó que «se ha criticado a algunos diputados, porque votaron ayer de una determinada manera y ellos lo hicieron en conciencia pensando que era lo mejor para la ciudadanía».Respecto al proyecto en sí, Desbordes señaló que éste es la «última opción», siendo enfático en recalcar que «se ha hecho un juicio lapidario respecto de que estos parlamentarios se salen de la coalición, pero resulta que ha habido otras votaciones importantes también para el Gobierno, donde otros han votado en contra y estos diputados a favor. Entonces, uno tiene que hacer un balance mucho más amplio».En esa línea aseguró que «esto no es un tema de principios», añadiendo que «la votación de los parlamentarios que aprobaron ayer no es contra el Gobierno (…) si no nos hubiéramos abierto este debate no estaríamos hablando de medidas para la clase media».