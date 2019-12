Desbordes y tensión con la UDI: «No creo que este punto sea suficiente como para tirar el mantel y poner en riesgo la coalición» | soychile.cl

El presidente de RN, Mario Desbordes, se refirió a la situación al interior de la coalición de gobierno, luego de que la UDI anunció que congelará su participación en el conglomerado, a raíz de la votación en la ley que establece paridad y escaños independientes para pueblos indígenas e independientes en el mecanismo para la confección de una nueva Constitución.El estado de las relaciones se vio reflejado ayer, en la ceremonia de promulgación de la reforma que permitirá un plebiscito para decidir sobre una nueva Carta Magna, donde la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe no saludó a Desbordes, al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, ni al presidente de Evopoli, Hernán Larraín. «Prefiero pensar que no nos vio», dijo Desbordes en conversación con Tele13 Radio, quien además planteó que cualquier solución al interior de la coalición gobernante no debe incluir un cambio en la fórmula de la paridad.»Quiero ser muy claro, ninguna solución pasa por retirar la fórmula de paridad de género en la constituyente, podemos buscar otras, pero no vamos a echar pie atrás en algo que nos parece que es esencial», dijo el timonel de RN.El parlamentario añadió que «lo otro, ninguna solución pasa porque o todos están de acuerdo con ellos o no hay coalición, hasta ahí llegamos». «No creo que este punto sea suficiente como para tirar el mantel y poner en riesgo la coalición completa en medio de la crisis que está viviendo este Gobierno, no creo que este punto sea suficiente como para amenazar con mandarse a cambiar del Gobierno», añadió.