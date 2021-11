Diputado electo por el Partido Republicano es investigado por presunto millonario cobro irregular de horas extras | soychile.cl

El director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Santiago y actual diputado electo por el Partido Republicano, Agustín Romero, es investigado por la Fiscalía Centro Norte por un presunto millonario cobro irregular de horas extras.La acción judicial fue presentada en septiembre por la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, la que es en contra de tres ex funcionarios de «confianza» de su antecesor Felipe Alessandri por el cobro de $147 millones en horas extras, en la que figura Agustín RomeroEste jueves, la edil explicó que la querella es «a propósito de una situación de horas extras que contemplaban cerca de $150 millones sólo entre estos tres funcionarios, donde habría antecedentes de que no necesariamente esas horas (de trabajo) se hayan realizado».»Por tanto, la presentamos para que sea la justicia quien se pronuncie sobre esta situación que nos parece de tremenda gravedad», sostuvo.Por su parte, el candidato presidencial, José Antonio Kast defendió a Romero y manifestó que «espero que (esto) se aclare y no se use como herramienta política, ya se usó durante la campaña, porque querían evitar que saliera electo», dijo, aludiendo a la alcaldesa, «con la cual tengo grandes diferencias».»Conozco la labor que realizó Agustín Romero en la Municipalidad de Santiago, conozco la labor que desempeñó el alcalde Felipe Alessandri, que fue muy destacada. Lamento que aquí se mezclen temas administrativos con temas políticos», señaló.En esa línea, Kast expresó que los resultados del parlamentario en las elecciones «no quiere decir que no tenga que responder sobre la situaciones que se plantean ante la justicia. Espero que todo se aclare y que podamos demostrar que esto más que una situación administrativa, es un tema política. Siempre hemos sido respetuosos con la justicia».

Publicidad