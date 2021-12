Diputado Fuenzalida se sumó a los cuestionamientos contra Briones | soychile.cl

“Necesita urgente un baño de humildad”. De esta forma reacción el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) a las últimas declaraciones del ex-ministro de Hacienda y ex-candidato presidencial por Evópoli, Ignacio Briones, quien en distintas entrevistas reconoció haber anulado su voto durante la segunda vuelta, asegurando que la candidatura de José Antonio Kast representaba “una involución”.En esa línea, el parlamentario aseguró que Briones “necesita con urgencia un baño de humildad, porque hasta ahora en política no ha sido ningún aporte y, encima, es el responsable técnico de que los chilenos hayan pasado hambre durante la pandemia, lo que después se tradujo en un voto de castigo hacia nuestro sector”.“Al reconocer que no votó ni por Kast ni por Boric, el exministro de Hacienda nos está demostrando su total egoísmo político con nuestro país, porque independientemente de que haya tenido diferencias con el candidato que apoyó Chile Vamos, al no votar por él contribuyó directamente en el triunfo de Boric, que representa todo lo contrario a lo que queremos como futuro para Chile”, criticó Fuenzalida.En esa línea, el legislador UDI agregó que “para actuar en política se necesita más que nunca una fuerte dosis de humildad, más aún en reconocer que él fue uno de los principales responsables en que el Gobierno llegara mal y tarde con las ayudas sociales para los chilenos, especialmente para las familias de clase media de nuestro país”.

