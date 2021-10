Diputados UDI: “Loncón y Bassa se transformaron en pequeños dictadorcillos» | soychile.cl

Tras aprobarse los reglamentos de la Convención Constitucional, los diputados de la UDI, Osvaldo Urrutia y Juan Manuel Fuenzalida, acusaron que éstos quedaron “hechos a la medida de la ultra izquierda y consentida por el resto de los convencionales más moderados de ese sector”.En ese sentido, los legisladores afirmaron que los convencionales de derecha “pasaron entre el silencio, el asombro y la intrascendencia, no siendo escuchados, es más ignorados por la Mesa, no siendo considerado ninguna de sus propuestas”. Urrutia y Fuenzalida indicaron además que ahora la Convención Constitucional entrará en la discusión de fondo de una nueva Carta Magna “esperemos que nuestros constituyentes por lo menos alcen la voz y denuncien esta prepotencia típica de la izquierda, y por cada propuesta de la izquierda hagan una paralela, por último para la historia fidedigna de esta entelequia jurídica”. “Loncón y Bassa no entregaron jamás las garantías a los convencionales de derecha, los ignoraron y se mostraron democráticos sólo para la prensa, pero en sus decisiones fueron de unos pequeños dictadorcillos”, cerraron los diputados gremialistas.

Publicidad