Diputados UDI proponen «Unidad por la Libertad» entre Sichel y Kast

26/10/2021 17:18:09

Los diputados de la UDI, Guillermo Ramírez y Jorge Alessandri, aseguraron que el principal rival a derrotar es Gabriel Boric y que se debe enfocar los esfuerzos en ello con miras a la segunda vuelta. La propuesta se produce luego de que esta jornada el senador gremialista, Claudio Alvarado anunció que apoyará a José Antonio Kast en la primera vuelta de las presidenciales.

“Nuestro verdadero adversario es Gabriel Boric. Nosotros durante décadas hemos conquistado libertades que hoy día están en peligro. Por eso yo he propuesto, es que hagamos una unidad por la libertad, esto significa que ambos candidatos tienen que estar comprometidos a trabajar para que Boric no sea presidente de la República”, dijo Ramírez.

Asimismo, aseguró que “esta unidad por la libertad implica varias cosas: primero, ambos candidatos deben decir con toda claridad que van a apoyar al otro si es que el otro pasa a segunda vuelta, ambos candidatos en los debates pueden marcar sus diferencias, pero sin golpes bajo la cintura. Además tenemos que ponernos de acuerdo en cuatro o cinco temas fundamentales que si cualquiera de ellos llega a la presidencia va a defender: la libertad de expresión, el derecho preferente que tenemos los padres de educar a nuestros hijos, el orden público, el progreso económico”.

Por su parte, Alessandri respaldó a Ramírez y afirmó que “yo concuerdo con el diputado Guillermo Ramírez, en donde dice que en tiempos difíciles para Chile hay que hacer esfuerzos difíciles. Y antes de la primera vuelta tendrían que juntarse, a nuestro juicio, los candidatos presidenciales y también los candidatos a parlamentarios para que tuviéramos un acuerdo para que pase quien pase a segunda vuelta el primer segundo después de la elección de primera vuelta vamos a estar todos detrás de ese candidato porque al final lo que nosotros queremos combatir es el programa del Partido Comunista y el Frente Amplio”.

Alessandri, indicó que “es un gesto difícil porque hoy en día estamos compitiendo, pero Chile requiere gestos difíciles. Yo lo haría hoy, antes de la primera vuelta, Kast, Sichel, jefes de bancada, los presidentes de partidos, que todos dijéramos: pase quien pase ese instante vamos a estar todos detrás de él.

“Este comentario no le va a gustar ni a Sichel ni a Kast, pero he leído los dos programas y no hay grandes diferencias pueden haber matices en temas tributarios, migratorios, pero yo veo que los dos programas son contundentes en defender la libertad, en defender Chile, en defender el crecimiento económico y el orden público. En mi caso estaría igual de cómodo trabajando para Kast en una segunda vuelta o trabajando para Sichel y eso es importante que lo digamos todos y lo digamos antes de la noche del 21 de noviembre”, finalizó Alessandri.