El PC presentó a sus candidatos de cara a las parlamentarias de noviembre | soychile.cl

El Partido Comunista (PC) presentó este sábado a los candidatos de la tienda política de cara a las elecciones parlamentarias de noviembre.Entre los nombres figuran el diputado Guillermo Teillier, quien va como postulante al Senado, mientras que van a la reelección los y las diputadas Carmen Hertz, Amaro Labra, Karol Cariola y Boris Barrera.El también presidente del partido, Guillermo Teillier, señaló durante la presentación que “haremos una campaña junto a las organizaciones sociales como lo he hecho siempre como diputado, pero esta vez la campaña es diferente, tenemos que luchar porque las demandas del pueblo, las demandas populares, queden en la Nueva Constitución”.Teillier añadió que “si Gabriel Boric gana será un periodo difícil por déficit presupuestario, carencias muy grandes; la pandemia afectó mucho a las personas y necesitan soluciones ahora. Nosotros, las y los parlamentarios junto a Boric haremos todo por solucionar eso”.Por su parte, la diputada Camila Vallejo, quien no irá a la reelección, indicó que “trabajamos y seguiremos trabajando para que el próximo gobierno sea el de Apruebo Dignidad. Chile necesita un gobierno sensible, que sea capaz de avanzar con el pueblo y dejar atrás la postergación que han sufrido con (Sebastián) Piñera”.“Nuestro pueblo sigue luchando por dignidad ahora, por 40 horas para que realmente se trabaje para vivir y no se viva para trabajar. Por los derechos reproductivos de las mujeres, por el reconocimiento del trabajo doméstico de las y los cuidadores”, agregó la parlamentaria.

Publicidad