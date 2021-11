Embajador Bielsa dijo que Kast «ha exhibido su antiargentinismo como una etiqueta más» | soychile.cl

El embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, criticó duramente al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y lo tildó de «pinochetista y rupturista».En una conversación con El Destape, Bielsa expresó «el discurso de Kast es muy genérico e impreciso, pero no es una derecha comparable con la de Piñera, es una derecha que no teme decir su nombre».»La de Kast es una derecha rupturista, pinochetista, que no habla de derechos humanos, ni de desaparición de personas, ni de tortura, ni de responsabilidades estatales, y que no teme decir su nombre», declaró.Además afirmó que Kast «se le puede comparar con (Jair) Bolsonaro y (Donald) Trump». Abordó también las relaciones de Chile y Argentina si es que el abanderado logra llegar a La Moneda. «Hay artículos de él y sus asesores contra Argentina que son alarmantes» aseguró.También en otra entrevista que tuvo el embajador con Radio con Vos, expresó que «si uno toma como elemento de juicio las manifestaciones públicas, Kast ha exhibido su antiargentinismo como una etiqueta más de las frases que pronuncia».»Desde decirnos que hemos robado históricamente territorios, que tenemos que dejar de robar territorios a Chile, hasta todo tipo de expresión xenófobas contra los argentinos, que yo las tengo archivadas, registradas, leídas y estudiadas”, añadió.Además señaló que «no es tan impensable que el proceso constitucional pueda ser interrumpido por Kast», afirmó Bielsa. En esa línea, también explicó que «es un resultado ajustado, pero desde que volvió la democracia a Chile nunca ganó el ballotage quien salió segundo en la primera vuelta».»La suma para el ballotage es sencilla. El candidato oficialista (Sebastián) Sichel sacó el 11%, más el 28% de Kast mas el 12% de (Franco) Parisi. No hay mucha duda», cerró.

