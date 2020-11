Evópoli aseguró sus votos para rechazar AC contra Pérez pese a “congelamiento” con el Gobierno | soychile.cl

Ayer Este martes se votará la medida en la Cámara de Diputados, y ante esta situación desde el partido oficialista indicaron que «No hay que confundir las dos cosas».

Foto: Agencia Uno

Serios problemas se han vivido al interior de Chile Vamos, siendo uno de los últimos, y más llamativos, el anuncio de un “congelamiento” en las relaciones con La Moneda por parte de los parlamentarios de Evópoli por la Región de La Araucanía, los diputados Andrés Molina (presidente del partido) y Sebastián Álvarez, más el senador Felipe Kast por lo que acusan es una mala gestión ante la violencia que afecta a la zona. Al respecto durante este domingo el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, sostuvo que este acto «va por un carril distinto» a la acusación Constitucional que deberá enfrentar este martes el Ministro del Interior, Víctor Pérez, indicando que «normalmente las acusaciones son más bien, más que defensas jurídicas, muchas veces hay argumentos políticos y alineamientos políticos, y esperamos poder, de aquí al martes, convencer no solamente a los nuestros, que ya están muy convencidos, y la van a rechazar, sino que en la oposición, de que carece de fundamente». Entre sus declaraciones, realizadas en el canal TVN, el ministro apuntó también que «lógicamente, lo que queremos es llegar, no solamente al martes, sino que ojalá hoy día o mañana, a que esta situación se descomprima para poder enfrentar en unidad, porque es lógico, las situaciones que se vienen por delante, no solamente una acusación, sino que también reformas, modificaciones, y una serie de desafíos que tiene el Gobierno».Por su lado uno de los protagonistas, el presidente de Evópoli, Andrés Molina, señaló al medio Emol, que «Mi postura y la de mi partido es rechazar la acusación, nada tiene que ver esta solicitud al Gobierno y el congelamiento con el ministro del Interior” y agregó que «esto lo solicitamos públicamente en enero 2019 y luego marzo 2020 con los otros dos ministros. Y privadamente cuando mataron a Pedro Cabrera. Ya no podemos esperar más muertos».